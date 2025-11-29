Kämpft Jasi_xx3 (23) als junge Mama mit vielen Vorurteilen?

Jasmin Schneider, auf Social Media als Jasi_xx3 (23) bekannt, hat in einer Instagram-Fragerunde offen darüber gesprochen, wie es ist, als sehr junge Mutter unter Beobachtung zu stehen. Die Influencerin ist 23 Jahre alt, hat drei Kinder und bekam ihr erstes Baby mit 17. Auf die Frage, ob sie mit Vorurteilen und merkwürdigen Blicken zu kämpfen habe, antwortete sie klar: "Ja, beides."

"Wenn ich draußen mit allen drei Kids rumlaufe, wird man schon echt oft angeguckt", teilte sie mit. Jasmin erklärte, dass die Reaktionen besonders heftig waren, als sie selbst noch Teenager war: "Vor allem als ich mit 17 mein erstes Kind bekommen habe, war es extrem." Der öffentliche Druck sei zwar nicht verschwunden, aber sie betonte dennoch, dass sie die Vorurteile heute weniger stark wahrnehme.

Bereits in der Vergangenheit sprach Jasmin offen über ihre weitere Familienplanung und das Leben mit Kindern. Der Alltag mit drei Sprösslingen bringt viel Freude, aber auch Herausforderungen mit sich. Ihre Fans bewundern sie immer wieder für ihre Authentizität und Nahbarkeit. Während sie sich heute im Umgang mit Kritik gefestigter zeigt, bleibt sie ein Vorbild für viele junge Mütter, die mit ähnlichen Situationen konfrontiert sind.

Jasi_xx3, Influencerin

Jasi_xx3 und ihre Familie, August 2025

Influencerin Jasi_xx3 mit ihrer Tochter, Juli 2025