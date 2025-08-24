"Kleines großes Mädchen": Jasi_xx3s älteste Tochter ist fünf

Jasi_xx3 (22), die mit bürgerlichem Namen Jasmin Schneider heißt, hat am Wochenende einen ganz besonderen Anlass gefeiert: Ihre älteste Tochter Eleyna wurde fünf Jahre alt! Die Influencerin veranstaltete eine liebevoll gestaltete Geburtstagsfeier ganz in Pink. Ob Luftballons, ein Einhorn oder die Dekoration – alles erstrahlte in der Lieblingsfarbe der kleinen Jubilarin. Auf Instagram teilte Jasi ihre Freude und schrieb: "Fünf Jahre voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente. Heute feiern wir dich, unser kleines großes Mädchen – und sind unendlich stolz, deine Eltern zu sein. Happy Birthday, Prinzessin."

Auf den von Jasi geteilten Fotos ist die fünfköpfige Familie zu sehen, die gemeinsam an einem liebevoll gedeckten Geburtstagstisch sitzt. Neben dem Geburtstagskind Eleyna strahlen auch ihre zwei jüngeren Halbschwestern Miriya und Liviya, die ebenfalls Teil der Feier waren. Jasi, ihr Partner Mou Osman und natürlich die drei kleinen Mädchen scheinen einen wunderbaren Tag miteinander verbracht zu haben. Eleyna, die aus einer früheren Beziehung ihrer Mutter stammt, hatte sichtlich Freude an der bunten Party.

Jasi wurde als Teenagerin durch TikTok bekannt und erreichte als junge Mutter die Herzen vieler Follower. Sie gab zu, dass die Geburt von Eleyna im Alter von 17 Jahren ihr Leben auf den Kopf stellte. Mittlerweile hat die heute 22-jährige Influencerin aber eine gute Balance sowie auch privat ihr Glück gefunden: Mit Mou begrüßte sie zwei weitere Töchter und genießt das Familienleben in vollen Zügen.

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman, Jasmin Schneider und Eleyna, August 2025

Instagram / jasi_xx3 Geburtstagskuchen für Jasi_xx3s Tochter Eleyna, August 2025

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou Osman mit Eleyna, Miriya und Liviya, August 2025