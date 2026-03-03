Rose Byrnes größte Rolle ihres Lebens ist das Mamasein

Rose Byrne (46) hat sich jetzt offen über ihre Erfahrungen als Mutter geäußert und dabei die Elternschaft als ihre bisher wichtigste Rolle bezeichnet. Die 46-jährige Schauspielerin, die mit ihrem langjährigen Partner Bobby Cannavale (55) zwei Söhne hat – Rocco, geboren 2016, und Rafael, geboren 2017 – schwärmte trotz ihrer kürzlich erhaltenen ersten Oscar-Nominierung vor allem von ihrem Leben als Mutter. "Es ist die größte Rolle meines Lebens", erklärte Rose gegenüber Tatler und fügte hinzu: "Es ist so kitschig, das zu sagen, aber natürlich ist es das. Es ist so nährend, es stärkt einen, aber es gibt auch eine Trauer dabei."

Die australische Schauspielerin sprach auch über die Herausforderungen der Mutterschaft und verriet dem Magazin The Times, dass Elternsein mit Gefühlen von Scham und dem Verlust eines Teils von sich selbst einhergehen könne. "Es gibt eine Trauer, wenn man Mutter wird, weil man einen Teil von sich selbst verliert, den man niemals, niemals, niemals, niemals, niemals zurückbekommen wird", erklärte sie. Es sei in Ordnung, darüber zu trauern, betonte Rose, denn "es ist ein Davor und ein Danach". Trotz ihrer erfolgreichen Filmkarriere und ihres hohen Profils führen Rose und Bobby ein relativ gewöhnliches Familienleben zu Hause, wie die Schauspielerin verriet: "Wir kommen nach Hause und es ist sehr so: 'Hey, wer macht den Abwasch?'"

Rose und Bobby lernten sich 2012 durch gemeinsame Freunde kennen, kannten sich aber bereits Jahre zuvor aus sozialen Kreisen. Während der Golden Globes, bei denen Rose einen Preis gewann, sorgte sie mit einer amüsanten Anekdote für Aufsehen: Bobby konnte die Verleihung nicht begleiten, weil er mit den Kindern zu einer Reptilien-Expo in New Jersey unterwegs war, um einen Bartagamen zu kaufen. Bei der Oscar-Verleihung ist die Schauspielerin für ihre Rolle in dem Drama "If I Had Legs I'd Kick You" als beste Hauptdarstellerin nominiert und tritt gegen Konkurrentinnen wie Jessie Buckley (36), Kate Hudson (46), Renate Reinsve und Emma Stone (37) an.

Getty Images Rose Byrne bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

Getty Images Person posiert mit ihrer Trophäe bei den Golden Globe 2026

Getty Images Bobby Cannavale und Rose Byrne bei den Gotham Awards in New York City