Familienplanung abgeschlossen? Jasi_xx3 spricht Klartext

- Pauline Merten
Lesezeit: 2 min

Jasmin Schneider, besser bekannt als die Influencerin Jasi_xx3 (22), hat kürzlich auf Instagram intime Einblicke in ihre Familienplanung gegeben. Die Social-Media-Berühmtheit ist mittlerweile dreifache Mutter und wird regelmäßig von ihren Fans über das Leben mit Kindern ausgefragt. Als ein Follower wissen wollte, ob ihre Familienplanung bereits abgeschlossen ist, antwortete Jasi offen: "Fürs Erste schon, ja. Ob wir uns in Zukunft noch ein Kind wünschen, will ich trotzdem nicht zu 100 Prozent ausschließen."

Neben Überlegungen zur Familienplanung ging Jasi auf Fragen zu ihrem Beziehungsstatus ein. Zusammen mit ihrem Partner Mou Osman ist die Influencerin bereits seit einiger Zeit glücklich. Kein Wunder also, dass die Neugier der Fans groß ist, ob die junge Frau einen Heiratsantrag annehmen würde. Ihre Antwort war eindeutig. "100000 Prozent", entgegnete sie. Ein Hinweis für ihren Partner? Jasi scheint offensichtlich bereit für den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung zu sein.

Dass Jasmin mit 22 Jahren bereits Mutter von drei Töchtern ist, finden viele Menschen im Netz ungewöhnlich. In einem Video auf Instagram erklärte die TikTokerin ihre bewusste Entscheidung für ihre junge Mutterschaft. "Ich wollte schon immer jung Mama werden", erklärte sie offen vor der Kamera und fügte hinzu: "Ich weiß, dass das viele nicht nachvollziehen können." Zudem habe ihr der Gedanke, eine Familie mit engem Altersunterschied zu gründen, schon immer gefallen – eine Überzeugung, die durch ihre eigenen Erfahrungen mit ihren Geschwistern bestärkt wurde.

