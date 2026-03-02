Haftentlassung trotz Berufung: Diddy kommt vorzeitig frei

Sean "Diddy" Combs (56) wird früher aus dem Gefängnis entlassen als ursprünglich geplant. Wie Page Six berichtet, wurde das Entlassungsdatum des Rappers vom 4. Juni 2028 auf den 25. April 2028 vorverlegt – damit kommt der Musikproduzent eineinhalb Monate früher frei. Grund für die frühere Entlassung ist die Teilnahme an einem Drogenrehabilitationsprogramm, in das Sean im November aufgenommen wurde. Der Rapper verbüßt seine Strafe derzeit im Fort Dix Federal Correctional Institute in New Jersey. "Herr Combs ist ein aktiver Teilnehmer des Residential Drug Abuse Program und hat seinen Rehabilitationsprozess von Anfang an ernst genommen. Er ist voll engagiert in seiner Arbeit, konzentriert sich auf Wachstum und ist positiven Veränderungen verpflichtet", erklärte ein Sprecher des Musikers damals gegenüber dem Newsportal.

Die Anpassung des Haftdatums kommt zu einer Zeit, in der der 56-Jährige gegen seine vierjährige Haftstrafe Berufung eingelegt hat. Im Dezember reichten seine Anwälte einen Antrag ein, in dem sie seine sofortige Freilassung und entweder eine Aufhebung der Verurteilung oder eine reduzierte Strafe forderten. In den Gerichtsdokumenten behauptet der Musiker, dass die Staatsanwaltschaft ihren Fall gegen ihn nicht bewiesen habe, während sein Anwalt argumentierte, der zuständige Richter habe ein hartes Urteil verhängt, das seine verfassungsmäßigen Rechte verletze. Die Staatsanwaltschaft widersprach dem Berufungsantrag allerdings im Februar.

Vor zwei Monaten kündigten die Söhne von Sean "Diddy" Combs – Christian "King" Combs (27) und Justin Combs (32) – eine eigene Dokuserie über das Leben ihres Vaters an. Im ersten Trailer, der TMZ vorliegt, zeigten sich die Brüder geschlossen. Sie blickten gemeinsam auf die turbulenten Gerichtsverfahren und das große Medieninteresse zurück. Besonders eindrücklich wirkte eine Szene, in der Justin einen Anruf aus dem Gefängnis entgegennahm. Der Clip griff dabei nicht nur Schlagzeilen und Razzien auf, sondern gab auch persönliche Einblicke in den Familienzusammenhalt in schwierigen Zeiten. Mit dem geplanten Format wollten Christian und Justin ihr eigenes Narrativ setzen, nachdem zuletzt vor allem andere Medien und Projekte wie die Doku "Sean Combs: The Reckoning" das Bild der Familie geprägt hatten.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

