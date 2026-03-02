Raketenalarm: Verona Pooths Sohn Rocco ist allein in Dubai

Ein ohnehin belastender Tag wurde für Verona Pooth (57) zur emotionalen Zerreißprobe. Gemeinsam mit ihrem Mann Franjo (56) stand die TV-Moderatorin vor dem Landgericht Düsseldorf – ein Verfahren gegen ihren früheren Versicherungsmakler, dem das Paar Falschberatung vorwirft. Nach einem Einbruch in ihre Meerbuscher Villa zu Weihnachten 2021 war wertvoller Schmuck gestohlen worden, doch die Versicherung deckte den Schaden offenbar bei Weitem nicht ab. Während die beiden im Gerichtssaal um finanzielle Gerechtigkeit kämpften, waren ihre Gedanken weit weg – in Dubai, wo ihr Sohn Rocco (14) zurückgeblieben ist. Als der Iran-Konflikt eskalierte und Israel sowie die USA massive Luftangriffe auf Teheran und weitere iranische Ziele flogen, schlug die Sicherheitslage in der gesamten Region schlagartig um. Der internationale Flughafen Dubai stellte den Betrieb weitgehend ein, der Luftraum wurde gesperrt. Rocco saß plötzlich fest – ohne seine Eltern, mitten in einer Krisenzone.

Sobald der Gerichtstermin in Düsseldorf beendet war, handelte Franjo ohne Zögern. Sein Weg führt ihn zunächst per Flugzeug über Istanbul und Kairo bis nach Riad in Saudi-Arabien. Von dort soll er mit dem Auto bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate fahren, wo ihn ein Fahrer mit einem gepanzerten Wagen abholen und sicher nach Dubai bringen wird. "Allein die etwa 1000 Kilometer lange Autofahrt in den Stadtteil Al Barari wird wohl mehr als zehn Stunden dauern", erklärte Verona gegenüber Bild. Dass zusätzliche Wasservorräte und Medikamente eingepackt wurden, ließ die Familie kurz innehalten. Der ursprüngliche Plan, Rocco und seine Begleiterin Louisa Büscher – die Freundin von Sohn San Diego (22) – bereits an der Grenze abzuholen, wurde kurzfristig verworfen. Das Risiko einer langen Fahrt durch potenziell gefährliches Gebiet erschien zu groß. Die Sicherheitslage in der Region ist laut Experten "äußerst volatil" – iranische Raketen und Drohnen hatten zuletzt nicht nur Israel, sondern auch Ziele in den Golfstaaten getroffen.

Während ihr Mann auf dem Weg durch die Wüste ist, muss Verona in Deutschland ausharren und bangen. "Ich hoffe von Herzen, dass alles gut geht und Franjo in spätestens 24 Stunden Roccolito und Louisa wieder in die Arme schließen kann. Mehr wünsche ich mir gerade nicht, als dass alle gesund und sicher wieder zusammen sind", sagte sie dem Blatt. Besonders dankbar zeigte sich die Moderatorin für die Unterstützung durch Louisa. "Louisa ist ein wahrer Sonnenschein. Sie gibt alles, um Roccolito in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar." Die Familie war 2025 in die Golfmetropole ausgewandert, Rocco geht dort zur Schule.

Getty Images Verona und Franjo Pooth, Dezember 2024

Hauter,Katrin / ActionPress Rocco Pooth, Verona Pooth und Franjo Pooth, 2025

Getty Images Louisa Büscher und Verona Pooth im Publikum von "Let's Dance" im März 2025

