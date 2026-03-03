Horror-Fans aufgepasst: Dieser Hit verlässt Netflix bald

Jordan Peele (47) hatte mit seinem Regiedebüt Hollywood 2017 wachgerüttelt – doch jetzt läuft die Zeit für seinen Horrorhit auf Netflix ab: Der gefeierte Schocker "Get Out" mit Daniel Kaluuya in der Hauptrolle ist nur noch bis zum 18. März im Abo verfügbar, dann verschwindet der moderne Klassiker aus dem Programm. In dem Film spielt Daniel den Fotografen Chris, der mit seiner Freundin Rose, verkörpert von Allison Williams (37), übers Wochenende ihre Eltern auf dem Land besucht. Dort warten scheinbar herzliche Gastgeber, gespielt von Catherine Keener (66) und Bradley Whitford (66) – doch hinter der netten Fassade der Familie lauert ein verstörendes Geheimnis.

In "Get Out" wirkt anfangs alles wie ein normales Kennenlernen der zukünftigen Schwiegereltern. Die Eltern von Rose geben sich liberal und offen, doch das Verhalten der Hausangestellten und der Wochenendgäste irritiert Chris immer mehr. Kleine Bemerkungen, seltsame Blicke, merkwürdige Aussetzer – Stück für Stück merkt der Besucher, dass etwas an diesem Ort ganz und gar nicht stimmt. Dass Regisseur Jordan mit diesem Mix aus Nervenkitzel und Gesellschaftskritik einen Nerv getroffen hat, zeigen die Reaktionen: Auf Rotten Tomatoes räumt der Film beeindruckende 98 Prozent bei der Fachpresse ab, das Publikum liegt bei starken 86 Prozent. Kritiker loben den Film als "modernen Klassiker des Thriller-Genres" und schwärmen von einer Geschichte, die sich "nach und nach entfaltet" und einen bis zum Finale nicht mehr loslässt.

Für Jordan, der zuvor vor allem als Teil des Comedy-Duos Key and Peele bekannt war, wurde "Get Out" zum Karrieresprungbrett als Horrorspezialist. Später folgten Hits wie "Wir" und "Nope", doch viele Fans und Kritiker sehen sein Regiedebüt noch immer als sein Meisterstück. Hauptdarsteller Daniel erlebte durch die Rolle als Chris seinen großen internationalen Durchbruch und wurde für den Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Kaluuya bei MoMA’s Contenders Screening von "Get Out" in New York, 15. November 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Jordan Peele in Los Angeles, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Daniel Kaluuya bei den Oscars 2021