Adventskalender für Mou: Jasi_xx3 reagiert auf fiese Kritik

Jasi_xx3 (23) hat für ihren Partner Mou einen selbstgemachten Adventskalender erstellt und ihren Fans in einem Video den Inhalt präsentiert. Doch statt einer Welle an Begeisterung folgten auch viele negative Kommentare: Der Kalender sei "billig" und "unpersönlich", warfen ihr zahlreiche Nutzer vor. Auf Instagram reagierte die Influencerin nun emotional auf die Kritik und erklärte: "Ihr habt es geschafft, weil ich fühle mich, seitdem ich die Kommentare gelesen habe, heute schon den ganzen Morgen schlecht." Dabei wollte sie mit dem Video lediglich Inspiration für andere liefern.

Um die Kritik zu entkräften, nannte Jasmin detailliert, was sie für den Kalender ihrer Meinung nach bereits investiert hatte. Einkäufe bei der Drogerie dm hätten allein 70 Euro gekostet, zudem habe sie Lacoste-Unterwäsche für 70 Euro und personalisierte Artikel wie eine individuell gestaltete Box und eine Schneekugel mit einem gemeinsamen Familienfoto bestellt. "Das ist nicht billig", betonte sie und erklärte weiter, dass sie bei der Auswahl des Inhalts bewusst auf Mous Vorlieben geachtet habe – etwa mit seinem Lieblingsparfüm oder Lieblingskaugummis. Ihrer Ansicht nach seien diese Details durchaus persönlich.

Das ist nicht das erste Mal, dass Jasi ihren Liebsten mit einer süßen Geste überrascht hat. Schon vor einigen Monaten, als Mou mit einer schmerzhaften Gürtelrose zu kämpfen hatte und sogar im Krankenhaus lag, wollte die Influencerin ihm eine Freude machen. "Es geht ihm nicht gut, er hat deswegen auch richtig Schmerzen", erklärte Jasi damals offen auf Instagram. Um Mou in dieser schweren Zeit aufzumuntern, organisierte sie zusammen mit ihren Töchtern eine besondere Überraschung zum Vatertag. Die Kinder schrieben auf bunte Ballons, was sie an ihrem Papa besonders mögen, und überreichten ihm ein gerahmtes Bild mit ihren Handabdrücken. Überglücklich bedankte sich Mou bei seinen Töchtern und schloss sie in die Arme.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasmin Schneider mit ihrem Partner Mou Osman