Kampf gegen ALS: Das ist die Todesursache von Eric Dane (53)

Die Todesursache von Eric Dane (†53) ist nun bestätigt worden. Wie aus der Sterbeurkunde des Grey's Anatomy-Stars hervorgeht, die dem Magazin People vorliegt, verstarb der Schauspieler an Atemversagen. Eric war am 19. Februar im Alter von 53 Jahren gestorben. Als zugrunde liegende Ursache für seinen Tod wird in dem Dokument Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) genannt. Die Nachricht über Erics Tod hatte Fans und Kollegen weltweit tief erschüttert, nun gibt es erstmals offizielle Informationen zu den Umständen seines Todes.

ALS ist eine schwere neurodegenerative Erkrankung, die das Nervensystem betrifft und zu einer fortschreitenden Lähmung der Muskulatur führt. Die Krankheit greift die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark an, die für die Steuerung der willkürlichen Muskelbewegungen verantwortlich sind. Im Verlauf der Erkrankung verlieren Betroffene zunehmend die Kontrolle über ihre Muskeln, was unter anderem auch die Atemmuskulatur betreffen kann. Dass Eric an den Folgen dieser Krankheit verstorben ist, zeigt, wie schwer sein Kampf gegen ALS gewesen sein muss.

Besonders berührt hatte viele die GoFundMe-Kampagne, die Freunde von Eric ins Leben gerufen hatten, um die Zukunft seiner beiden Töchter Billie und Georgia finanziell abzusichern. Das ursprüngliche Spendenziel lag bei 210.000 Euro, wurde aber später sogar auf 420.000 Euro verdoppelt. Bislang kamen laut Daily Mail rund 205.000 Euro zusammen. Auch Prominente wie Euphoria-Erfinder Sam Levinson und seine Ehefrau Ashley unterstützten die Initiative großzügig mit 17.000 Euro. Der Produzent Brad Falchuk (55) steuerte 8.500 Euro bei.

