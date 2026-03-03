Désirée Nosbusch hat ihren letzten Willen klar geregelt

Désirée Nosbusch (61) hat sich bereits intensiv mit ihrem Tod auseinandergesetzt und alle wichtigen Entscheidungen für den Ernstfall getroffen. Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen bestätigte die Schauspielerin, dass sie ihr Testament und alle damit verbundenen Angelegenheiten bereits geregelt hat. Die Luxemburgerin begründete ihre Entscheidung mit ihrem Lebensstil: Sie lebe allein mit ihrem Hund und sei viel unterwegs. "Wenn mir morgen etwas passieren sollte – was ich natürlich nicht hoffe – dann möchte ich meinen liebsten Menschen keine Unordnung hinterlassen", so Désirée.

Die Schauspielerin hat vor etwa eineinhalb Jahren alles festgelegt, damit ihre Angehörigen im Trauerfall nicht mit offenen Fragen dastehen. Niemand solle sich nach ihrem Tod in einem Moment der Trauer fragen müssen, wie sie beerdigt werden wollte oder ob es eine Patientenverfügung gebe. "Meine Kinder wissen, was ich mir wünsche. Es ist geklärt, was mit meinem Hund geschieht, wie meine Beerdigung aussehen soll – all das", verriet sie. Die Regelung all dieser Details habe ihr gutgetan: "Und offen gesagt: Es tut gut, das einmal niederzuschreiben. Dann ist es aus dem Kopf."

Désirée hat zwei erwachsene Kinder und ist derzeit in der Hauptrolle des ZDF-Thrillers "In fremden Händen" zu sehen. Im Januar letzten Jahres wurde bekannt, dass sie sich von ihrem Partner Tom Bierbaumer nach sechs gemeinsamen Jahren als Ehepaar getrennt hat. Ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin feierte sie mit der Serie "Bad Banks", die 2018 erstmals ausgestrahlt wurde. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin machte sich die gebürtige Luxemburgerin auch als Moderatorin einen Namen.

Anzeige Anzeige

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch mit grauen Haaren

Anzeige Anzeige

Action Press Tom Bierbaumer und Désirée Nosbusch bei der Goldenen Kamera 2019