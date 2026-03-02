König Charles plant Thronwechsel: Wird William bald König?

Kommt die Thronübergabe schneller als erwartet? König Charles III. (77) erwägt laut neuen Insiderangaben, den Thron in den kommenden Monaten an seinen Sohn Prinz William (43) zu übergeben. Anlass ist sein fortdauernder Kampf gegen eine Krebserkrankung. Aus Palastkreisen heißt es, die Vorbereitungen für einen geregelten Wechsel laufen bereits im Hintergrund. Eine Quelle erklärte bei Rob Shuters Substack, der Schritt solle bedacht und würdevoll erfolgen. William übernimmt bereits zunehmend royale Aufgaben in London und im ganzen Land, während Charles sich auf seine Gesundheit konzentriert. Für die Monarchie deutet vieles darauf hin, dass ein Generationenwechsel näher rückt – mit William an der Seite seiner Familie und unterstützt vom Hof.

"Die Übergabe wird gemessen und würdevoll aussehen. Gesundheit liefert die unanfechtbarste Erklärung", sagte eine Quelle bei Rob Shuters Substack. "Charles wird nicht als gedrängt wahrgenommen. Er hat ein Leben lang auf diese Rolle gewartet. Wenn er sich zurücknimmt, dann vollständig zu seinen Bedingungen." Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 wurde Charles umgehend zum Souverän – die Krönung folgte im Mai 2023 in der Westminster Abbey. William schultert seither immer mehr Termine. "In vielerlei Hinsicht ist er inoffiziell bereits König", verrät der Palast-Insider weiter. Gleichzeitig lasten die Affären um Prinz Andrew (66) auf Charles' Regentschaft: Seine frühere Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) setzte die Familie unter erheblichen Druck. 2025 entzog Charles Andrew weitere Privilegien, darunter die Nutzung der Royal Lodge sowie Titel. "Die Institution bereitet sich emotional vor", so die Quelle. "Die Monarchie überlebt, weil sie sich anpasst, bevor sie es muss. Sollte es eine Übergabe geben, wird sie unvermeidlich wirken, nicht wie eine Kapitulation."

Persönliche Dynamiken in der Familie spielen ebenfalls hinein. Royal-Autor Russell Myers schildert im Buch "William and Catherine", dass William seinen Onkel Andrew schon vor Jahren vollständig aus dem öffentlichen Leben entfernen wollte und dies auch seiner Großmutter und seinem Vater gegenüber deutlich machte. "Es war erst sechs Jahre später, dass König Charles schließlich den Schritt ging, ihm Titel zu entziehen, seine Ehren abzuerkennen und ihn aus dem öffentlichen Leben zu verbannen", schreibt er. "Wäre es nach William gegangen, hätte die Königsfamilie schon vor vielen Jahren offensiv handeln können." Myers betont zudem, dass Charles und William im Umgang mit Andrew nicht immer auf einer Linie waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025