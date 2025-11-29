Kelly MissesVlog schildert schreckliche Stalking-Erfahrung

Ein Schock-Moment an der eigenen Haustür: Kelly MissesVlog (32) hat in der Talkshow deep und deutlich von einer beängstigenden Begegnung in ihrem eigenen Zuhause erzählt. Ihren Schilderungen zufolge stand eines Tages ein fremder Mann vor ihrer Tür und fragte, ob er auf einen Kaffee reinkommen darf. Die Content Creatorin betonte, dass sie den Mann noch nie zuvor gesehen hat, weshalb sie ihn abwies und die Tür schloss. Doch am nächsten Tag kam er zurück. "Dann fing es an mit Sturmklingeln und Sturmklopfen und das hat nicht aufgehört", erinnerte sich Kelly an diese verstörenden Momente zurück. Obwohl Kelly die Polizei informierte, wurde ihr Anliegen zunächst nicht ernst genommen.

In ihrer Schilderung erklärt Kelly, dass der ungebetene Besucher davon überzeugt war, sie kennenlernen zu können. Der Höhepunkt der unangenehmen Situation kam, als er sich im Flur bereits die Schuhe auszog, während ihr von der Polizei geraten wurde, ihm nochmals zu sagen, dass er gehen solle. Ein Freund der Influencerin eilte schließlich zu ihrer Unterstützung und sprach vor Ort mit dem Mann, bevor die Polizei schließlich eingriff. Da der Mann sich nicht ausweisen wollte, mussten sechs Beamte kommen, um ihn abzutransportieren, erinnerte sich Kelly. Nach dieser schockierenden Begegnung war für die 32-Jährige klar, dass sie nicht mehr in ihrer damaligen Wohnung bleiben konnte. Sie zog aus und betonte im Gespräch, wie tiefgreifend dieses Erlebnis für sie war.

Abseits der Follower-Zahlen und YouTube-Videos zeigt Kellys Erfahrung, wie angreifbar öffentliche Persönlichkeiten trotz vermeintlicher Distanz durch digitale Plattformen sein können. Moderiert wurde die Sendung von Lola Weippert (29), die ihre Fassungslosigkeit nicht verbergen konnte: "Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter", kommentierte sie betroffen. Kelly MissesVlog, die unter anderem durch ihren humorvollen Content bekannt ist, blieb sichtlich getroffen von dem Vorfall. Doch wie kam der Stalker überhaupt an ihre Adresse? Wie die Kölnerin erklärt, haben Zuschauer herausgefunden, wo sie wohnt, nachdem sie selbst während eines YouTube-Videos aus ihrem Fenster hinausgefilmt hat. Nutzer konnten der YouTuberin zufolge anhand der Wohngegend herausfinden, wo sie wohnt und haben die Adresse anschließend im Netz veröffentlicht. Seit diesem schrecklichen Erlebnis versucht Kelly, verstärkt auf ihre Sicherheit zu achten.

https://www.instagram.com/p/DPEZ6KwCG1G/?hl=de&img_index=3 Influencerin Kelly MissesVlog im September 2025 in Griechenland

Instagram / kel Kelly MissesVlog, YouTuberin

Instagram / kel Kelly MissesVlog im Mai 2025

