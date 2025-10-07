Kelly MissesVlog gesteht unzählige Schönheitseingriffe

Kelly MissesVlog (32) spricht in ihrem neuen Podcast "WhatTheKell" offen über ihre Erfahrungen mit Schönheitseingriffen und geht dabei mit sich selbst hart ins Gericht. "Nur weil ich ein bisschen hässlicher bin als alle anderen, heißt es nicht, dass an mir alles natürlich ist", erklärt die 31-jährige YouTuberin in bemüht lockerem Ton. Weiter erläutert sie, welche unterschiedlichen Beauty-Treatments sie sich in den vergangenen Jahren angedeihen ließ – angefangen mit regelmäßigen Botox-Behandlungen ab dem 24. Lebensjahr und diversen, teils "extremen" Hautbehandlungen. Es folgte ein sogenannter Lip Flip, bei dem der Oberlippenmuskel künstlich entspannt wird, um die Lippe für eine voluminösere Optik nach außen zu rollen, sowie ein Brow Lifting, das ihrer Augenpartie mehr Ausdruck verleihen sollte.

Besonders unvorhergesehen kam für die Influencerin eine Nebenwirkung einer Masseter-Behandlung: Bei dem Versuch, Botox in ihren Kaumuskel zu injizieren, sei der Arzt verrutscht, sodass einer ihrer Mundwinkel in der Folge kurzzeitig herunterhing. Die wohl größte Veränderung bedeutete für Kelly jedoch ihre Brust-OP, bei der sie eine Verkleinerung und Straffung gleichzeitig vornehmen ließ. Diese Operation und die damit einhergehende körperliche Herausforderung habe sie unterschätzt, erklärt die Influencerin ehrlich. Mit dem Ergebnis sei sie allerdings überaus zufrieden.

Kelly, die mit bürgerlichem Namen Kelly Svirakova heißt, gewährt ihren Fans immer wieder Einblicke in verschiedene Aspekte ihres Lebens, sei es über Fitness, Alltag oder eben ihre Erfahrungen mit Beauty-Treatments. Erst kürzlich sprach sie offen über ihren Drang zur Selbstoptimierung und erklärte, wie schwierig es für sie dennoch manchmal ist, die nötige Motivation fürs Fitnessstudio aufzubringen. Die beinahe ungefilterte Offenheit, mit der die YouTuberin über alle Höhen und Tiefen spricht, scheint eines der Geheimnisse zu sein, warum sie bei ihren Fans auch nach Jahren noch so gut ankommt.

Collage: Imago, https://www.instagram.com/p/DPEZ6KwCG1G/?hl=de&img_index=3 Collage: Kelly MissesVlog vor und nach ihren Beauty-Eingriffen

Instagram / kel Kelly MissesVlog im Mai 2025

Instagram / kel Kelly MissesVlog, YouTuberin