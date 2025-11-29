König Charles' Haarlocke ist für nette 9.000 Euro zu haben

Eine außergewöhnliche Sammlung rund um König Charles III. (77) sorgt derzeit für Aufsehen: Eine Haarlocke des britischen Monarchen wird für stolze 9.138 Euro zum Verkauf angeboten. Die Haarsträhne stammt laut Mirror aus den frühen 1960er-Jahren, als der damalige Prinz von dem königlichen Friseur George Crisp frisiert wurde. Angeboten wird das historische Stück von Paul Fraser Collectibles, einem Unternehmen, das sich auf den Handel mit seltenen Sammlerstücken spezialisiert hat. Neben der Haarlocke umfasst die Kollektion weitere Gegenstände wie eine Weihnachtskarte, die vom jungen Charles geschrieben wurde, sowie einen Kamm und eine Schere, die George Crisps Arbeitsutensilien gewesen sein sollen.

Laut Paul Fraser, dem Gründer des Unternehmens, handelt es sich um eine einzigartige Gelegenheit, ein so persönliches Erinnerungsstück aus dem Leben des Königs zu erwerben. "Wir haben die Haarlocke 2017 bei einer Auktion ersteigert und kennen kein weiteres glaubwürdiges Exemplar", sagte Paul Fraser im Gespräch mit Mirror. Die Sammlung wird außerdem als "unmöglich zu reproduzieren" beschrieben, was ihren Wert für Fans und Geschichtsliebhaber besonders hervorheben soll. Paul Fraser fügte hinzu, dass ähnliche Artikel, darunter der Bart des hingerichteten Königs Charles I., ebenfalls für beachtliche Summen verkauft wurden.

George Crisp, der königliche Friseur, war eine vertrauenswürdige Person im Umfeld der britischen Monarchie und diente bereits dem Großvater von König Charles, König George VI., bevor er ab den 1950er-Jahren auch Charles' Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), zur Verfügung stand. In den 1960er-Jahren reiste George Crisp regelmäßig von einem renommierten Barbershop in Mayfair zum Buckingham Palace, um die Haare des jungen Prinzen zu schneiden. Dass selbst diese Haare Jahrzehnte später zu einem begehrten Erinnerungsstück werden würden, hätte er wohl nicht vermutet.

Imago Bei Fortnum & Mason: König Charles markiert den zweiten Jahrestag des Coronation Food Project

Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009