Prinz Philips einzigartiger Liebesbeweis am Hochzeitstag

Prinz Philip (†99) gab am Morgen seiner Hochzeit mit Queen Elizabeth II (†96) im November 1947 das Rauchen auf – und das nur, weil seine Braut diese Angewohnheit "hasste". Wie sein Kammerdiener berichtete, verzichtete Philip "plötzlich und ohne Schwierigkeiten" auf die Zigaretten, um seiner neuen Ehefrau eine besondere Freude zu machen. Die romantische Geste wird nun in der neuen Sonderausgabe des Magazins HELLO! mit dem Titel "Queen Elizabeth II: A Centenary Tribute" erwähnt, die an die verstorbene Monarchin erinnert. Das Paar hatte sich im November 1947 in der Westminster Abbey vor 2.000 Gästen das Jawort gegeben.

Elizabeths Abneigung gegen Zigaretten hatte einen ernsten Hintergrund: Ihr Vater König Georg VI war starker Raucher gewesen und 1952 im Alter von nur 56 Jahren an den gesundheitlichen Folgen gestorben. Der Lungenkrebs, an dem er erkrankt war, führte zu seinem vorzeitigen Tod – ein Schicksalsschlag, der die damals junge Prinzessin nachhaltig prägte. Philip betonte mit seinem Verzicht auf das Rauchen am Tag der Hochzeit seinen festen Willen, sich voll und ganz seiner Braut zu widmen. In einem Brief an seine Schwiegermutter schrieb er später: "Lilibet wertschätzen? Ich frage mich, ob dieses Wort ausreicht, um auszudrücken, was in mir vorgeht."

Philip und Elizabeth lernten sich kennen, als die Prinzessin erst 13 Jahre alt war und gemeinsam mit ihrer Schwester Margaret (†71) das Britannia Royal Naval College in Dartmouth besuchte. Aus dieser ersten Begegnung entwickelte sich eine bemerkenswerte Partnerschaft, die 73 Jahre lang bis zu Philips Tod am 9. April 2021 andauerte. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder: Charles wurde 1948 geboren, Anne 1950, Andrew 1960 und Edward 1964. Zu ihrem 50. Hochzeitstag würdigte Elizabeth ihren Ehemann in einer Rede im Londoner Banqueting House mit den Worten: "Er war ganz einfach all die Jahre meine Stärke und Stütze." In ihrer letzten Weihnachtsansprache nach seinem Tod im Jahr 2021 erklärte die Queen, dass sie großen Trost aus den vielen Ehrungen für sein Leben und Wirken gezogen habe.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II., Mai 2011

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, 1972