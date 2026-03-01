Sarah Ferguson kämpft um Sorgerecht für die Corgis der Queen

Sarah Ferguson (66) bereitet sich offenbar auf einen juristischen Streit mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) vor: Es geht um Sandy und Muick, die beiden Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96), die seit deren Tod im September 2022 im engeren Familienkreis leben. Die Hunde waren der Königin in ihren letzten Lebensjahren von Andrew und den gemeinsamen Töchtern Beatrice (37) und Eugenie (35) geschenkt worden. Nachdem Andrew im Zuge der Ermittlungen zu seiner Verbindung mit Jeffrey Epstein (†66) verhaftet wurde und sich nach Norfolk zurückgezogen hat, betrachtet er die Tiere als seine "letzte verbliebene Komfortzone", wie Insider gegenüber dem Magazin OK! berichten. Sarah hingegen fordert eine gemeinsame Lösung und ist nach Angaben von Nahestehenden bereit, "bis aufs Messer" für ihr Mitspracherecht zu kämpfen.

Es gibt offenbar keine schriftliche Vereinbarung, wem die beiden Vierbeiner nach Elizabeths Tod gehören. "Die Corgis wurden von Andrew und seinen Töchtern geschenkt, aber Sarah hat sich seit dem Tod der Queen genauso um sie gekümmert", sagte ein Insider dem Magazin. Eine weitere Quelle ergänzte: "Sie hat sogar gesagt, sie glaube, die Hunde seien von der Seele der Queen beseelt und fühlten sich wie eine letzte Kommunikationslinie zu Elizabeth an." Andrew hingegen sehe die Tiere als sein "letztes Trostpflaster" und lehne ein Modell mit geteilter Betreuung ab.

Innerhalb der Familie werden bereits Kompromisslösungen diskutiert: Beatrice und Eugenie hätten sich bereit erklärt, einzuspringen, und auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) würden laut Insidern in Erwägung ziehen, zu helfen, um einen langwierigen Streit zu vermeiden. Für Sarah soll es jedoch nicht nur um die Betreuung der Tiere, sondern auch um Anerkennung gehen. Sie möchte nicht, dass die Corgis künftig nur als "Andrews Hunde" wahrgenommen werden, da dies ihre eigene Rolle und die der gesamten Familie York in der Geschichte der Tiere auslöschen würde. Sollte Andrew weiterhin jede Verhandlung blockieren, ist Sarah wohl bereit, ihre Ansprüche offiziell geltend zu machen – notfalls auch vor Gericht.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis von Queen Elizabeth

Anzeige Anzeige

ANWARxHUSSEIN / IMAGO / Avalon.red Queen Elizabeth mit ihren Hunden, April 2006

Anzeige Anzeige

REX FEATURES LTD. / Action Press Sarah Ferguson und Queen Elizabeth II. bei einem Polo-Spiel