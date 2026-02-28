Trotz Andrew-Skandal: König Charles beim Truppenbesuch

König Charles III. (77) hat am Freitag die Baker-Kaserne auf Thorney Island in Emsworth besucht, um sich ein Bild von der Arbeit des 12. Regiments zu machen. Der Monarch, der nicht nur Regent des Vereinigten Königreichs, sondern auch Oberbefehlshaber der Royal Artillery ist, reiste laut Bild per Helikopter an und trug einen Anzug mit Regimentskrawatte sowie einer Ehrennadel. Zur standesgemäßen Begrüßung feuerte das Regiment einen Salut mit 21 Schüssen ab. Das 12. Regiment hat sich auf die Luftverteidigung im Nahbereich der britischen Landstreitkräfte spezialisiert, und Charles zeigte großes Interesse an der vorgeführten Ausrüstung und den Einsatzmöglichkeiten der Einheit.

Während seines Besuchs wurde dem König die Bedienung eines leichten Mehrfachstarters für "Starstreak"-Flugabwehrraketen präsentiert. Die Raketen, die seit 1997 bei den britischen Streitkräften im Einsatz sind, werden in einem Bereich von 400 Metern bis maximal sieben Kilometern eingesetzt und können Ziele in bis zu 5000 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von Mach 3,5 anfliegen. Seit 2023 kommen die Waffen auch im Ukraine-Krieg gegen bemannte russische Luftfahrzeuge und Drohnen zum Einsatz. Oberstleutnant Maarten Magee zeigte sich begeistert von dem königlichen Besuch: "Es war mir ein absolutes Vergnügen. Wir verbringen unser Leben damit, in der Institution zu arbeiten, deren Leiter er ist. Es ist also ein absolutes Privileg, dass er mit unseren Soldaten spricht, unsere Ausrüstung sieht und die Ausrüstung, die wir täglich benutzen, selbst in die Hand nehmen kann."

Charles begann seine Militärlaufbahn 1971 mit einer Pilotenausbildung und beendete seinen aktiven Dienst 1977 bei der Royal Navy. Als Monarch ist er heute Oberbefehlshaber aller britischen Streitkräfte und folgte damit seiner Mutter Königin Elizabeth II. (†96) in dieser Funktion nach. Bei dem Truppenbesuch zeigte sich der König gut gelaunt und konzentriert, ließ sich nichts vom aktuellen Skandal um seinen Bruder Andrew anmerken. Der gefallene Ex-Prinz war in der vergangenen Woche festgenommen und mehrere Stunden von der Polizei befragt worden, weil er in seiner Zeit als Handelsbeauftragter sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben haben soll. Charles hatte Andrew bereits im Oktober 2025 alle Titel aberkannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images King Charles III besucht das Royal Regiment of Artillery, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. auf Thorney Island, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. trifft am Bahnhof Clitheroe während seines Besuchs in Lancashire ein, Februar 2026