Nach Musical-Flop: Ralph Siegel vor Gericht um 105.000 Euro

Ralph Siegel (80), der legendäre Musikproduzent, sieht sich erneut rechtlichen Problemen gegenüber. Drei Jahre nach dem Scheitern seines Musicals "N bisschen Frieden" in Duisburg fordert der Insolvenzverwalter der Betreiberfirma eine Nachzahlung von mehr als 100.000 Euro. Konkret geht es dabei um 105.000 Euro, die Ralph laut einer mündlichen Absprache vor der Premiere des Musicals zahlen sollte. Das Landgericht Duisburg wird laut RTL am 18. Dezember über die Forderung entscheiden.

Der Hintergrund: Das Musical, das nach der Corona-Pandemie ein Neuanfang werden sollte, war ein Flop. Schon nach wenigen Vorstellungen stellten die Betreiber die Aufführungen ein, da der Ticketverkauf enttäuschend ausfiel. Ralph war mit 45 Prozent an der Betreiberfirma beteiligt, genauso wie die Eigentümer des Theaters. Die restlichen zehn Prozent gehörten Produzent Wolfgang DeMarco. Vor Gericht erklärte Wolfgang, dass die Hauptanteilseigner vereinbart hatten, jeweils 300.000 Euro zu investieren, um die Produktionskosten zu decken. Ralph überwies jedoch nur 195.000 Euro. Laut einer Zeugin, einer Hamburger Rechtsanwältin, sei später festgelegt worden, die verbleibende Summe erst nach der Premiere zu zahlen, falls die Vorstellungen beim Publikum gut ankämen.

Zuletzt erlebte Ralph auch privat einige Auf und Abs. Zu seinem 80. Geburtstag feierte der Musikproduzent mit über 500 Gästen in München, als plötzlich seine Ex-Frau Dunja unangekündigt auf der Party erschien – ohne Einladung. "Es sind doch heute alle Gäste meines Herzens", erklärte Ralph gelassen und ließ sie laut Bild bleiben. Tochter Giulia zeigte zwar Verständnis für das Verhalten ihrer Mutter, machte aber auch deutlich, dass ihr Vater die Entscheidung getroffen habe, keine Ex-Frauen einzuladen. "Meine Mama hat ihren eigenen Kopf", kommentierte die DJane die überraschende Aktion.

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

IMAGO / Spöttel Picture Giulia Siegel und Ralph Siegel, Januar 2016