Trotz Zoff: Giulia Siegel feiert Papa Ralphs 80. Geburtstag

Ralph Siegel (80) hat Grund zu feiern. Der Musikproduzent wurde am 30. September 80 Jahre alt und schmiss zu diesem Anlass eine große Party. Laut Berichten von RTL sorgte dabei eine Einladung für Aufsehen. Zu den Gästen gehörte auch seine Tochter Giulia Siegel (50), die trotz der Spannungen in ihrem Verhältnis zu ihrem Vater anwesend war. Die Moderatorin zeigte sich während der Feier emotional und vergoss sogar Tränen, doch trotzdem war eine gewisse Distanz spürbar: Die TV-Bekanntheit saß nicht am Tisch ihres Vaters.

Das Verhältnis zwischen Ralph und Giulia bleibt angespannt. Seit Jahren kursieren Gerüchte über einen Familienstreit. In der Vergangenheit sprach die einstige Dschungelcamperin nicht immer positiv über ihre Kindheit. Auf Instagram betonte sie Ende des vergangenen Jahres: "Es gibt keinen Grund, Frieden zu schließen, denn es gibt in diesem Sinne keinen Streit. Es gibt einfach keine tiefe Bindung." Gleichzeitig berichtete sie, dass das Thema Erbe zu Spannungen in der Vater-Tochter-Beziehung geführt habe.

Ralph äußerte sich nur einen Monat zuvor selbst zu dem Clinch mit seiner Tochter. Im Interview mit Bunte plauderte der Komponist aus: "Giulia habe ich eines Abends nach einer unerträglichen Diskussion aus meinem Hause verwiesen." Dabei spielte er ebenfalls darauf an, dass er mit der Schauspielerin über Finanzen gestritten habe: "Vielleicht muss man hier mutmaßen, dass meine vierte Ehe eine Rolle dabei gespielt hat. Das Erbe hat sich verändert, mit der vierten Frau und dem vierten Kind."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Spöttel Picture Giulia Siegel und Ralph Siegel, Januar 2016

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

Anzeige