So feuchtfröhlich feierte Ralph Siegel in jungen Jahren

Ralph Siegel (80) feiert am 30. September seinen 80. Geburtstag und blickt als einer der erfolgreichsten Komponisten Deutschlands auf ein ereignisreiches Leben zurück. Doch nicht nur große Musikhits wie "Ein bisschen Frieden", mit dem er 1982 den Eurovision Song Contest gewann, prägen seine Karriere. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur gesteht der Musiker, dass er dem Alkohol früher sehr zugetan war: "Wenn es spät wurde – und bei uns wurde es fast immer spät – habe ich auch gerne mal zu tief ins Glas geschaut. Ich habe mich da nicht zurückgehalten." Gleichzeitig fühlt sich Ralph, der erst Ende 2024 seine vierte Krebserkrankung überstand, mit 80 Jahren immer noch geistig und körperlich fit.

Doch die gesundheitlichen Herausforderungen, die ihn sein Leben lang begleiteten, sind nicht zu übersehen: Herzprobleme und die Diagnose Polyneuropathie setzen dem Produzenten zu. Dennoch zeigt sich der Hitmacher unermüdlich und hat keineswegs vor, seine Arbeit an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil – Ralph hat einen großen Wunsch: Noch einmal möchte er für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten und die Bühne erobern. Sein letztes ESC-Abenteuer liegt bereits sechs Jahre zurück, als er 2017 für San Marino antrat – zwar ohne den Einzug ins Finale zu schaffen, aber mit spürbarer Leidenschaft für den Wettbewerb.

Gründe zum Feiern hatte Ralph in seinem bewegten Leben reichlich: Gleich viermal stand er vor dem Traualtar. Aus seiner ersten Ehe mit Dunja, mit der er von 1975 bis 1989 verheiratet war, stammt unter anderem Tochter Giulia (50), die später als Sängerin in seine Fußstapfen trat. Die Vater-Tochter-Beziehung gilt heute als zerrüttet. Nach zwei weiteren Ehen drehte er 2018 noch einmal richtig auf und feierte Hochzeit mit der rund 40 Jahre jüngeren Musikmanagerin Laura Käfer aus der Schweiz, mit der er bis heute glücklich verheiratet ist.

Johannes Simon/Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

Getty Images Dunja Siegel und Giulia Siegel im Februar 2017

ActionPress Laura Käfer und Ralph Siegel im November 2023

