Ohne Einladung: Ralph Siegels Ex taucht bei Geburtstag auf

Ralph Siegel (80) feierte seinen 80. Geburtstag mit über 500 Gästen in München, darunter seine Ehefrau Laura und seine beiden Töchter Giulia (50) und Alana. Doch kurz nach Mitternacht kam es laut Bild zu einer unerwarteten Wendung: Seine Ex-Frau Dunja Siegel erschien plötzlich auf der Party – ohne Einladung. Mit dieser Aktion überraschte sie nicht nur Ralph, sondern auch alle anderen Anwesenden. Nach eigener Aussage sei Dunja traurig und enttäuscht darüber gewesen, nicht eingeladen worden zu sein. Sie habe sich zuvor bei Cocktails im Hotel-Restaurant "Trader Vic's" Mut zugesprochen, bevor sie sich auf die Feier begab.

Ralph reagierte auf das nächtliche Auftreten seiner ehemaligen Ehefrau gelassen. Er ließ sie sogar bleiben, obwohl er betonte, sich bewusst gegen die Anwesenheit seiner Ex-Frauen auf der Feier entschieden zu haben. "Es sind doch heute alle Gäste meines Herzens", meinte der Schlager-Komponist. Auch Tochter Giulia zeigte Verständnis für das Verhalten ihrer Mutter, hielt aber fest, dass die Entscheidung ihres Vaters klar war: Keine Ex-Frauen auf der Party. "Meine Mama hat ihren eigenen Kopf", kommentierte Giulia. Währenddessen genoss Ralph den Abend weiterhin inmitten der geladenen Gäste und zeigte sich über den harmonischen Verlauf des Jubiläums erfreut.

Die Beziehung zwischen Ralph und seiner Tochter Giulia ist nicht immer konfliktfrei. In der Vergangenheit gab es Spannungen, die unter anderem auf Vorwürfe wegen vermeintlich versäumter Vaterpflichten zurückzuführen waren. Dennoch betonte Giulia bei der Feier die Wertschätzung für ihren Vater: "Wir alle sind doch nicht frei von Fehlern." Dass sie bei dem großen Ereignis anwesend war, zeigte, dass trotz der Unterschiede in der Familiengeschichte ein Zusammenhalt besteht. Für Ralph war es ein emotionaler Moment, seine Tochter bei diesem besonderen Anlass an seiner Seite zu wissen.

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

Getty Images Dunja Siegel

IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014

