Tränenreich: So emotional war Ralph Siegels 80. Geburtstag

Ralph Siegel (80) feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag mit einer glanzvollen Feier im Hotel Bayerischer Hof in München. Über 500 Gäste waren Bild zufolge geladen – darunter zahlreiche prominente Freunde und Wegbegleiter aus seiner beeindruckenden Karriere. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) und Show-Legenden wie Thomas Gottschalk (75) und Frank Elstner (83) ließen es sich nicht nehmen, den Star-Komponisten zu ehren. Ein Höhepunkt des Abends war der berührende Auftritt von Nicole (60), die mit einem Medley ihrer größten Hits und einer emotionalen Rede sogar Ralph zu Tränen rührte. "Unsere Begegnung hatte etwas Schicksalhaftes", sagte die Sängerin später.

Markus würdigte den 80-Jährigen in seiner Ansprache als "eine Legende und ein absolutes Unikat". Wie auch Thomas, der schwärmte: "Er war einer der Ersten, die ich im Show-Geschäft kennengelernt habe, und er ist ein wunderbarer Mensch und Musiker." Neben Nicole, die an den Grand-Prix-Triumph mit "Ein bisschen Frieden" erinnerte, sorgte auch Katja Ebstein mit dem Titel "Theater" für musikalische Highlights. Die ausgelassene Feier dauerte bis in die frühen Morgenstunden. "Ich bin wirklich glücklich mit diesem Abend", resümierte Ralph zufrieden, begleitet von seiner Frau Laura, die für ihn in den letzten Jahren eine wichtige Unterstützung war.

Für Ralph ist jede weitere Geburtstagsparty ein Geschenk. Nach seiner Prostatakrebsdiagnose und den erstaunlichen Behandlungserfolgen der vergangenen Jahre zeigt sich der Musiker dankbar für das Leben. "Auch die Metastasen sind weg. Meine Ärzte sagen, es sei wie ein Wunder", erklärte er im Bild-Interview. Trotz aller gesundheitlichen Herausforderungen sprüht der Kult-Komponist vor Lebensfreude und Tatendrang. Er steckt voller Pläne und hat bereits die nächsten zehn Jahre fest im Blick. Dass er seine Geburtstagsfeier in München so ausgelassen erleben konnte, verdankt er nach eigenen Worten vor allem den Fortschritten der Medizin und der unermüdlichen Unterstützung durch seine Frau.

Getty Images Ralph Siegel, 2022 in Duisburg

Getty Images Katja Ebstein, Februar 2019

Getty Images Ralph und Laura Siegel, Mai 2025