TV-Starkoch Tim Mälzer tauchte ein halbes Jahr heimlich ab

TV-Starkoch Tim Mälzer (54) hat fast ein halbes Jahr abseits der Öffentlichkeit verbracht, wie er jetzt gegenüber der Bild verriet. Während seiner Pause waren sämtliche seiner Formate vorproduziert, sodass die Auszeit von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt blieb. "Ich komme gerade mitten aus meiner medialen Pause", erklärte Tim und berichtete, dass diese Zeit für ihn nicht nur eine Reise zu sich selbst war, sondern auch von tiefer Verantwortung geprägt wurde. "Einer Person in meinem Umfeld ging es sehr, sehr schlecht", erzählte er. Dank seines Einsatzes sei es gelungen, ein Pflegeheim zu vermeiden und das Leben der betroffenen Person trotz einer palliativen Diagnose deutlich zu verbessern.

Während der Auszeit habe der Fernsehkoch nicht nur die Möglichkeit bekommen, sich um die persönliche Notsituation zu kümmern, sondern auch für sich selbst einige lehrreiche Erfahrungen gemacht. "Ich wollte überprüfen, wie viel Eitelkeit in mir steckt und wie sehr ich das alles brauche", so Tim. Besonders stolz sei er darauf, dass er Zeit für die Pflege und Zuwendung aufbringen konnte, was laut ihm durch Geld alleine nicht zu bewältigen gewesen wäre. Er hob hervor, wie wichtig es sei, in schwierigen Lebenssituationen rechtzeitig Hilfe zu suchen und tragfähige Beziehungen zu schaffen, um auf Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Diese emotionale und bewegende Phase hat Tim auch die Lücke in seinem Leben noch einmal vor Augen geführt, die der Tod seines engen Freundes Jan Fedder (†64) hinterlassen hat. "Mein Seelenbruder, mein Best Buddy, ist leider gegangen", teilte er mit. Jan sei für ihn eine der wenigen Personen gewesen, denen er ohne Angst oder Zurückhaltung alle Fragen stellen konnte. Diese einzigartige Verbindung und Unterstützung fehlen ihm bis heute. Trotz dieser Lücke hat der beliebte TV-Koch in den letzten Monaten gezeigt, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein, gerade in schweren Zeiten.

