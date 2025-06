Tränen bei "Kitchen Impossible": Tim Raue wird emotional

Tim Raue (51) ist für seine oft harte und direkte Art in der Show Kitchen Impossible bekannt. In der aktuellen Folge der TV-Sendung zeigte er ungewohnte Emotionen. Sein Kontrahent Tim Mälzer (54) schickte ihn im Rahmen einer Herausforderung an einen Ort, an dem nicht nur gekocht, sondern auch Religion eine bedeutende Rolle spielt. Der gebürtige Berliner musste ein traditionelles Gericht zubereiten, das normalerweise gesegnet wird. Die Erfahrung, in diese spirituelle Welt einzutauchen und für Menschen zu kochen, deren Glaube eng mit der Esskultur verbunden ist, bewegte den Spitzenkoch zutiefst. Am Ende zeigte sich Tim von all dem so gerührt, dass ihm die Tränen kamen.

Die Aufgabe war jedoch nicht ohne Stolpersteine. Eine der Zutaten für das Gericht kaufte der 51-Jährige fertig auf dem Markt, statt sie eigenhändig zuzubereiten. Diese Entscheidung sorgte zunächst für kritische Blicke bei der ursprünglichen Köchin des Gerichts. Doch diese sah schlussendlich kein Problem darin und sprach von einer schicksalhaften Fügung. Trotz des Drucks, die Erwartungen der religiösen Gemeinschaft zu erfüllen, ging es Raue am Ende nicht um das Gewinnen, sondern darum, ein gelungenes und ehrliches Essen zu kochen. Seine Bemühungen wurden mit hohen Punkten belohnt, auch wenn er gegen seinen Gegner letztlich knapp verlor.

"Kitchen Impossible" hat in dieser Staffel nicht nur mit emotionalen Momenten wie diesen überzeugt, sondern verzeichnet auch Erfolge bei den Zuschauerzahlen. Die Folge mit Sebastian Brugger und Clara Hunger feierte laut DWDL einen Staffelrekord: Ganze 1,03 Millionen Menschen sahen sich das Battle an. Die Show ist für ihre intensiven Kochduelle bekannt und begeistert durch die Kombination aus spannenden Wettkämpfen und menschlichen Geschichten. Besonders die Rivalität zwischen den beiden Tims hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Highlight für die Zuschauer entwickelt.

Getty Images Tim Raue im April 2024

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Getty Images Tim Raue und Tim Mälzer, September 2022

