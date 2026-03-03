Diese Momente hätten König Charles fast das Leben gekostet

König Charles (77) ist in seinem Leben bereits mehrfach nur knapp dem Tod entgangen. Die Adelsexpertin Lisbeth Bischoff fasst in ihrem neuen Buch "King Charles: Kein Mann der zweiten Reihe", das jetzt im Amalthea Verlag erschienen ist, fünf brenzlige Situationen zusammen, in denen es für den 77-Jährigen beinahe zu Ende gewesen wäre. Schon zu Studentenzeiten hatte der Royal ein haarsträubendes Erlebnis, als er mit dem Fahrrad am Eingang eines Museums vorbeifuhr und ein Bus ihm gefährlich nahe kam und sogar streifte. Es sei ein "außergewöhnliches Erlebnis" gewesen, das er überlebt habe, berichtete Charles laut dem Magazin Bunte bei einem späteren Besuch des Museums. Doch das sollte nicht der einzige kritische Moment in seinem Leben bleiben.

In den 1980er-Jahren häuften sich die gefährlichen Situationen. Ein geplanter Bombenanschlag der IRA auf Charles und seine damalige Ehefrau Prinzessin Diana (†36) während eines Duran-Duran-Konzerts konnte glücklicherweise vereitelt werden, als die Ermittlungsbehörden die Bombe einem Spion zur Platzierung übergaben. Nur wenige Jahre später löste sich während eines Skiurlaubs mit Freunden eine Lawine, die seinen Freund Major Hugh Lindsay tödlich unter sich begrub. Charles tat, was er konnte, und wurde Pate der kleinen Tochter, die kurze Zeit später zur Welt kam. In den 1990er-Jahren passierte dem damaligen Prinzen, der eigentlich ein geübter Pilot war, ein Unfall mit einem Flugzeug, das er 1994 auf der schottischen Insel Islay landen wollte. Die Maschine kam unglücklich auf der Landebahn auf und landete schließlich in einem Graben außerhalb der Bahn. Alle elf Insassen überlebten, die Maschine erlitt jedoch einen großen Schaden. 2004 wäre sein Militärflugzeug auf dem Weg nach Spanien fast mit einem Passagierflugzeug zusammengekracht, doch auch hier konnte das Unheil rechtzeitig abgewendet werden.

Charles hatte während seines Geschichtsstudiums an der Universität Cambridge, wo er sich 1967 einschrieb, nicht nur mit gefährlichen Situationen zu kämpfen, sondern zeigte auch eine humorvolle Seite. Der Monarch, der seit 2019 mit Königin Camilla (78) verheiratet ist, hatte damals ein besonderes Talent für Unterhaltung entwickelt. Als König machte Charles 2024 seine Krebserkrankung öffentlich, nachdem auch schon Prinzessin Kate (44) ihre Diagnose mit der Öffentlichkeit geteilt hatte. Der Vater von Prinz William (43) und Prinz Harry (41) hat somit in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach der Vergänglichkeit des Lebens ins Auge geblickt.

Getty Images König Charles III. trifft am Bahnhof Clitheroe während seines Besuchs in Lancashire ein, Februar 2026

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William im Jahr 2002

Getty Images Prinz Charles in Klosters, Schweiz