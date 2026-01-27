Tim Mälzer besorgt: Bedroht Sparkurs "Kitchen Impossible"?

Tim Mälzer (55) schlägt Alarm: Im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" von Hazel Brugger (32) und ihrem Mann Thomas Spitzer (37) erzählte der TV-Koch jetzt offen, wie sehr er um seine VOX-Erfolgsshow Kitchen Impossible bangt. Hintergrund sind die von RTL Deutschland geplanten Sparmaßnahmen, die auch beim Sender VOX durchschlagen sollen. "Wir sollen einsparen, wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen", berichtet der 55-Jährige in der gemeinsamen Runde. Doch für den Hamburger steht eines fest: Wenn am Herzstück seiner Show gesägt wird, ist für ihn Schluss.

Im Gespräch macht der Produzent deutlich, wo für ihn eine glasklare rote Linie verläuft. Am Format selbst dürfe nicht gekürzt werden, warnt er: "Man darf nicht am Produkt sparen, weil wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt: 'Dann höre ich auf.'" Tim erklärt, er sei "kein großer Fan von Einsparungsmaßnahmen" und erinnert sich an seine Erfahrungen in der Zeitschriftenbranche, wo nach internen Sparrunden "die ganzen Kreativen rausgeschmissen" worden seien. Am Ende hätten nur noch "irgendwelche Sesselfurzer" die Zahlen verwaltet, "und irgendwann waren die Inhalte weg", so seine deutlichen Worte im Podcast. Genau dieses Schicksal fürchtet er nun für "Kitchen Impossible", während RTL Deutschland parallel rund 600 Stellen streichen und das Unternehmen stärker auf Streaming ausrichten will. Die jüngsten Programmstreichungen bei "Gala", "Prominent" und mehreren Morgenformaten unterstreichen, wie ernst der Sparkurs ist – und heizen die Sorge der Fans zusätzlich an.

Abseits der Grundsatzfrage um Budgets blickte die Fangemeinde zuletzt auch auf Tims jüngste TV-Bilanz. Mit seiner Show "Mälzers Meisterklasse" musste der TV-Koch Ende vergangenen Jahres einen Dämpfer hinnehmen. Das Finale in der Hamburger Bullerei blieb hinter den Erwartungen zurück, nur 0,51 Millionen Menschen schalteten ein. Mit einem Marktanteil von gerade einmal 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum lag die Sendung laut Quotenmeter deutlich unter den Werten der Konkurrenz. In der wichtigen Zielgruppe der Werbekunden waren es 4,5 Prozent – keine Zahlen, die auf eine baldige Fortsetzung hoffen lassen.

Getty Images Tim Mälzer bei "2023! Menschen, Bilder, Emotionen" in Hürth

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer im April 2020

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"