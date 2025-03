Multimillionär: Diese Summe soll Tim Mälzer auf Konto haben

Tim Mälzer (54), der TV-Koch mit der unverwechselbaren direkten Art, ist nicht nur eine der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen, sondern auch ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann. Seit seinem Durchbruch mit der Kochshow "Schmeckt nicht, gibt's nicht", die von 2003 bis 2007 auf VOX lief, begeistert der Hamburger sein Publikum. Doch die Erfolge des Küchenrebellen beschränken sich nicht nur auf den Bildschirm. Laut VermögenMagazin soll sein Privatvermögen heute rund zehn Millionen Euro betragen.

Neben seinen TV-Auftritten, etwa in der Sendung Kitchen Impossible, für die er pro Folge angeblich rund 20.000 Euro verdienen soll, hat Tim eine Produktlinie, mehrere Kochbücher und sogar Küchenutensilien auf den Markt gebracht. Weniger bekannt ist vielleicht, dass er auch Inhaber von sechs Restaurants in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin ist – ein bedeutender Teil seines geschäftlichen Erfolgs. Seine Popularität hat in zwei Jahrzehnten kein bisschen nachgelassen, im Gegenteil: Während andere Fernsehköche wie Johann Lafer (67) in den vergangenen Jahren immer weniger präsent waren, konnte Tim seine Position festigen und gibt heute sogar in Formaten wie "Herbstresidenz" an der Seite von André Dietz (49) den Ton an.

Privat bleibt der Koch seinem rauen Charme treu, mit dem er regelmäßig aneckt. Der gebürtige Hamburger scheut sich auch nicht, über negative Erfahrungen zu sprechen. So offenbarte er im Jahr 2024 bei "deep und deutlich", wie schlimm seine Arbeit einst als Koch in einem Sternerestaurant gewesen sei: "Es war damals in der Küche ein Wettbewerb, wer die härteste Drecksau ist. Wer misshandelt mehr, wer erniedrigt mehr, wer beleidigt mehr, wer schlägt härter zu." Für seine offene Art wird er regelmäßig von seinen Fans gefeiert.

Anzeige Anzeige

RTL Johann Lafer, Fernsehkoch

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Mälzer, TV-Koch

Anzeige Anzeige