Dieser Promi ist der Neue im Trio bei "Drei gegen Einen"

Im aufregenden Showformat "Drei gegen Einen" steht eine Veränderung an: Tim Mälzer (54) und Knossi (39) bekommen einen neuen Mitstreiter. Der Moderator Jan Köppen (42) schließt sich dem Promi-Trio an und ersetzt Elton (54), der zuvor Teil der Gruppe war. Die drei müssen sich gemeinsam herausfordernden Aufgaben stellen: körperliche, geistige und geschickliche Herausforderungen warten auf sie, bei denen es gegen echte Experten geht – von Olympiasiegern bis hin zu Weltrekordhaltern. Die neue Besetzung ist ab dem 27. September um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+ im Einsatz zu sehen.

Jan selbst zeigt sich begeistert über die neue Aufgabe. "Ich freue mich einfach wirklich, weil es so ein bisschen so ist, wie auf einem Kindergeburtstag, auf den man eingeladen ist und man guckt, was passiert", beschreibt er seine Vorfreude gegenüber RTL. Der Moderator, der bisher nur von der Seitenlinie zugeschaut hat, betont, dass es für ihn auch okay sei, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt: "Und wenn man beim Topfschlagen scheitert, dann ist das auch okay." Trotz humorvoller Leichtigkeit stehen die Spiele unter einem hohen Schwierigkeitsgrad, was die Show besonders spannend macht.

Tim, seit Jahren als gefeierter TV-Koch bekannt und auch bei "Drei gegen Einen" ein festes Gesicht, hat aufgrund seiner Vielseitigkeit bereits in unzähligen Showformaten brilliert. Seine charmante und gleichzeitig ehrgeizige Art macht ihn zu einem unverzichtbaren Teil des Teams. Die Kombination aus seiner kämpferischen Einstellung, Knossis unverwechselbarem Humor und der frischen Dynamik durch Jan könnte dem Trio zusätzliche Stärke verleihen. Für Fans ist es eine perfekte Gelegenheit, ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten und Talente im Zusammenspiel zu erleben.

RTL / Steffen Z Wolff Elton, Knossi und Tim Mälzer in der Show "Drei gegen Einen"

Imago Jan Köppen, TV-Star

Getty Images Tim Mälzer im April 2017

