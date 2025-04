Mit Jamie Oliver: So wird neue "Kitchen Impossible"-Staffel

Zum zehnjährigen Jubiläum von Kitchen Impossible dürfen sich die Fans auf ein absolutes Highlight freuen: Tim Mälzer (54) tritt endlich gegen Jamie Oliver (49) an. Der britische Starkoch, der sich bisher stets aus der Sendung heraushielt, hat zugesagt und wird in der neuen Staffel in den Wettkampf mit seinem alten Freund und Kollegen gehen, wie RTL bekanntgab. Tim und Jamie kennen sich seit über 20 Jahren, als sie gemeinsam in einem Londoner Restaurant am Herd standen – lange bevor sie zu den Berühmtheiten der Kochszene wurden.

Neben dem Duell mit Jamie Oliver erwartet Tim Mälzer in der Jubiläumsstaffel noch weitere emotionale Momente. Für eine besondere Folge reist er zusammen mit seinen Freunden Mario Lohninger (51) und Edi Frauneder nach New York. Die Metropole war einst Schauplatz seines großen Traums, eine internationale Karriere zu starten. Doch dieser Traum scheiterte 2011, als Tim seine New Yorker Pläne aufgab und zurück nach Deutschland kam. Trotz der Rückschläge bezeichnet er diese Erfahrung bis heute als wertvolle Lebensschule: "Ich bin stolz auf mich, nach wie vor", betonte er einst in einem Interview. Und auch wenn die Zeit in New York damals anders verlief als erhofft, soll Tim heute Millionen auf dem Konto haben.

Jamie Oliver, der heute einer der bekanntesten TV-Köche weltweit ist, hat sich über die Jahre vom ambitionierten Koch aus London zu einem Star mit Millionenpublikum entwickelt. Seine Kochbücher, TV-Formate und Kampagnen erreichten eine enorme Reichweite. Privat schätzt er vor allem traditionelle Werte und das Familienleben. Tim Mälzer lässt derweil oft durchblicken, wie viel ihm die persönliche Verbindung zu seinen "Kitchen Impossible"-Kontrahenten bedeutet – vielleicht auch ein Grund, warum das Duell mit Jamie für ihn etwas ganz Besonderes sein dürfte. Die Fans dürfen sich also nicht nur auf hitzige Küchenschlachten freuen, sondern auch auf große Emotionen. Der Startschuss für die zehnte Staffel fällt am 27. April. Die Folge mit Tim und Jamie wird am 15. Juni ausgestrahlt. Die Jubiläumsstaffel hält aber nicht nur Wettkämpfe gegen andere Köche bereit, sondern auch gegen Musikgrößen wie Sido (44) und Marteria (42).

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Getty Images Jamie Oliver moderiert

