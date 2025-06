Tim Mälzer kocht gegen Jamie Oliver bei "Kitchen Impossible"

Die Zuschauer erwartet jetzt bei Kitchen Impossible ein kulinarischer Showdown der Spitzenklasse. In der siebten Folge der Jubiläumsstaffel stehen sich der deutsche Starkoch Tim Mälzer (54) und die britische Küchenlegende Jamie Oliver (50) gegenüber. Die Herausforderung: Beide müssen sich gegenseitig landestypische Gerichte in Perfektion nachkochen. Oliver wählte den britischen Klassiker Beef Wellington, eine wahre Herzensangelegenheit, die für ihn Kindheitserinnerungen weckt. Mälzer hingegen schickt seinen Kollegen mit dem burmesischen Nationalgericht Mohinga auf unbekanntes Terrain. Laut Pressemeldung von RTL können Fans das spannende Duell bereits jetzt auf RTL+ streamen – und am 15. Juni um 20:15 Uhr bei VOX im TV verfolgen.

Doch damit nicht genug – beim großen Finale der Folge treffen die beiden auf eine ganz besondere Challenge. In Begleitung ihres Mentors, der italienischen Kochlegende Gennaro Contaldo, müssen sie das aufwendige Gericht Culurgiones zubereiten, eine Art gefüllte Ravioli aus Sardinien, konkret aus der Region Ogliastra. Für Jamie ist das eine echte Herausforderung, denn im Restaurant seines Mentors kämpfte er bereits in der Vergangenheit immer wieder mit diesem Rezept. "Diese Challenge war wirklich hart", gab er im Vorfeld gegenüber RTL zu und erinnerte sich an zahlreiche gescheiterte Versuche. Culurgiones gelten als eine der anspruchsvollsten Pastasorten der Welt, was dem Wettbewerb eine zusätzliche Brisanz gibt.

Die Kochshow "Kitchen Impossible" hat in dieser Staffel bereits beeindruckende Erfolge erzielt. Zuletzt konnte das Format mit seinen hochkarätigen Duellen neue Zuschauer hinzugewinnen und Rekordquoten feiern. Während Tim Mälzer, der sowohl als Produzent als auch als Gastgeber an der Sendung beteiligt ist, immer wieder mit seinem Kampfgeist begeistert, gilt Jamie Oliver als charmant-überzeugender Entertainer, der weltweit Fans hat. Mit kreativen Herausforderungen und einer Prise Emotion sorgt die Show auch in dieser Folge für beste Unterhaltung. Wer den Showdown für sich entscheiden kann, wird sich am Sonntagabend zeigen.

Getty Images Jamie Oliver moderiert

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

