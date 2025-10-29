Notarzt-Einsatz im Studio: Tim Mälzers Kochshow abgebrochen

Der Auftakt zur neuen Kochshow "Mälzers Meisterklasse" mit Tim Mälzer (54) verlief dramatischer als erwartet. Eigentlich sollte es der große Start für das neue Format werden, doch schon in der ersten Folge kam es laut Bild zu einem ernsten Zwischenfall, der die Produktion kurzfristig zum Abbruch zwang. Ein Kandidat verletzte sich schwer an der Hand, woraufhin der TV-Koch den Krankenwagen rief. Sanitäter eilten umgehend an den Drehort, während die Kameras abgeschaltet wurden. Die betroffene Person musste schließlich in eine Klinik gebracht und operiert werden. Was als spannende Koch-Challenge begann, endete in einem Schockmoment, der alle Anwesenden tief erschütterte.

Nach ersten Berichten schien der Drehtag zunächst reibungslos zu laufen, als die Situation plötzlich außer Kontrolle geriet. Kandidat Sunil Prajapati, der vor zehn Jahren aus Nepal nach Deutschland kam und von einem eigenen Bistro träumt, schnitt gerade Spitzkohl, als ihm das Messer abrutschte und er sich schwer am Handgelenk verletzte. Tim reagierte sofort, stoppte den Dreh und forderte Hilfe an: "Wir haben eine Schnittwunde. Oh, oh, oh, Stopp! Stopp, einmal alles stehen lassen!" Der Starkoch zeigte sich sichtlich geschockt: "Es könnte die Schlagader sein – eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je in meiner Küche gesehen habe." Nach Informationen der Zeitung gehe es ihm inzwischen wieder gut – an eine Rückkehr ins Studio ist jedoch nicht zu denken.

Wie schnell bei den Dreharbeiten etwas passieren kann, weiß der Starkoch aus eigener Erfahrung. 2018 geriet er bei der Sendung "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" plötzlich selbst in Lebensgefahr. Während eines Hindernisparcours stand Tim plötzlich in Flammen. "Ich sah plötzlich nur noch Feuer um mich herum. Solange die Kamera lief, stand ich unter Adrenalin. Erst danach hatte ich höllische Schmerzen, war unter Schock", berichtete der Gourmet damals im Gespräch mit Bild. Am meisten sorgte er sich um sein Gesicht. "Ich wusste lange nicht, ob mein Gesicht wieder so aussehen wird wie vorher."

RTL / Hendrik Lüders Tim Mälzer in seiner neuen Kochshow "Mälzers Meisterklasse"

RTL "Mälzers Meisterklasse"-Koch Sunil Prajapati

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"