Kati Witt ließ Starregisseur nach Heiratsantrag abblitzen

Katarina Witt hat einst einen Heiratsantrag mitten auf einem See erhalten – und das von niemand Geringerem als dem US-amerikanischen Schauspieler und Regisseur Danny Huston. Wie sie im Podcast "MayWay" berichtete, ereignete sich der romantische Moment während der Dreharbeiten zum Film "Die Eisprinzessin" im Jahr 1996, bei dem Katarina die Hauptrolle spielte. Danny sei in einer Drehpause gemeinsam mit ihr in einem kleinen Boot auf den See hinausgerudert, wo er ihr vorschlug, zu heiraten. "Du musst Ja sagen, sonst musst du zurückschwimmen", habe er laut der heute 59-Jährigen lachend erklärt. Zwar gab sie daraufhin ihr Ja-Wort, doch kaum hatten beide wieder festen Boden unter den Füßen, stellte sie klar, doch lieber nur eine Freundschaft als eine Ehe führen zu wollen.

Sie sei schon immer ein Freigeist gewesen, betont Katarina heute. Heiraten und eine Familie gründen hätten nie auf ihrer Lebensagenda gestanden. Stattdessen habe sie es genossen, völlig unabhängig und rastlos ihrem Beruf nachzugehen. "Manchmal trifft das Unterbewusstsein einfach die Entscheidung für den Rest deines Lebens", erklärte sie nachdenklich. Auch heute, kurz vor ihrem 60. Geburtstag im Dezember, betrachtet sie ihr Leben mit Dankbarkeit. "Meine Haben-Seite ist immer noch praller gefüllt als meine Nicht-Haben-Seite", stellte Katarina fest. Ihr Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit sei für sie immer entscheidend gewesen, weshalb sie sich auch selbst nie als klassische Traumfrau gesehen habe, sondern eher als direkte und lebenslustige Kumpel-Freundin.

Trotz all ihrer Erfolge gibt es eine Sache, die die ehemalige Weltmeisterin bis heute bedauert: Katarina hätte gern öfter als Schauspielerin vor der Kamera gestanden. Dennoch blickt sie zufrieden auf ihre Karriere zurück und freut sich über die Wertschätzung ihrer Fans. Viele berichten ihr noch immer, dass sie ihretwegen mitten in der Nacht aufgestanden seien, um Eiskunstlauf im Fernsehen zu verfolgen. Solche Begegnungen erfüllen sie mit Freude, denn sie zeigen, welchen bleibenden Eindruck ihre Leidenschaft für den Sport hinterlassen hat. Auch wenn ihre Hollywood-Romanze kein Happy End hatte, konnte Katarina ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen, dem sie heute zahllose kostbare Erinnerungen verdankt.

Imago Eiskunstlaufikone Katarina Witt im Februar 2025 in Dresden

Getty Images Regisseur Danny Huston im Juli 2025 in New York

Getty Images Katarina Witt bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1994 in Uniondale, New York