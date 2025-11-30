Thanksgiving im Luxus: Simon Cowells Verlobte zeigt Heim

Lauren Silverman (48) hat ihren Fans pünktlich zu Thanksgiving einen seltenen Blick in das Zuhause mit Simon Cowell (66) gewährt. Die Verlobte des Musikmoguls teilte am Donnerstag in ihrer Instagram-Story ein Selfie aus dem eindrucksvollen Eingangsbereich ihres Landhauses in den Cotswolds, wo sie mit der Familie feierte. Auch Simon meldete sich auf Social Media und zeigte ein Video aus dem Esszimmer, in dem er mit den Yorkshire Terriern Squiddy und Diddly entspannt. Kurz zuvor veröffentlichte die Familie außerdem ein Bootsfoto: Lauren, Simon, Sohn Eric und Laurens Sohn Adam lächelten gemeinsam in die Kamera. "Dankbar dafür. Ich wünsche allen ein schönes Thanksgiving. Egal, ob ihr es feiert oder nicht", schrieb Lauren dazu in ihrer Story.

Der Blick hinter die Kulissen hatte es in sich: Im Flur ihres Hauses dominiert der große grüne Baum mit warmen Lichterketten, roten und silbernen Kugeln sowie einem goldenen Stern an der Spitze. Schwarz-weiße Bilderrahmen setzen Akzente, polierte Porzellanfliesen glänzen, eine geschwungene Treppe führt nach oben, darüber hängt ein mehrstufiger Kronleuchter. In Simons Video fällt ein seitlicher Holzschrank mit Gläsern ins Auge, eingefasst von modernen, schwarz gerahmten Glastüren. Aus dem Wohnzimmer blitzen eine breite graue Couch und weitere Vintage-Fotografien in Schwarz-Weiß auf.

Parallel wächst die Spannung auf Simons neue Netflix-Show, die ab dem 10. Dezember auf der Plattform zu finden ist. Lauren, die sich sonst sehr privat gibt, zeigt sich darin häufiger. In einem Trailer auf Instagram bekommen die Fans schon einen ersten Eindruck. "Jeder, der mich kennt, weiß, wie privat ich bin, deshalb waren die vergangenen zwei Jahre mit diesem Projekt eine völlig neue Erfahrung", betonte Lauren und ergänzte: "Es ist beängstigend, aber sehr aufregend zur gleichen Zeit, und ich hoffe wirklich, ihr liebt die Serie."

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman 2019 in London

Instagram / laurenmichellecowell Lauren Silverman mit einer Freundin

Instagram / simoncowell Simon Cowell im November 2025