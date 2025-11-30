Simone Thomalla begeistert mit Gesangstalent in Adventsshow

Festliche Stimmung in Suhl: In der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen (44) stand Simone Thomalla (60) am Samstagabend im Schein unzähliger Kerzen erstmals als Vorleserin und Sängerin im Rampenlicht. In einem funkelnden, hochgeschlossenen Kleid betrat die Schauspielerin die Bühne, schlug das große Weihnachtsbuch auf und wandte sich direkt an die kleinen Zuhörer, die um sie geschart am Boden saßen: "Na, ihr Mäuse?" Doch nach der Lesung ging es erst richtig los: Gemeinsam mit Florian, Semino Rossi (63), Helmut Lotti und dem Gospelchor "Voices of Gospel" sang sie den Klassiker "Mary’s Boy Child" – inklusive kleiner Tanzeinlage.

Zur Tradition der Sendung gehört, dass jedes Jahr ein Prominenter eine Weihnachtsgeschichte liest. Im vergangenen Jahr fiel diese besondere Rolle noch Thomas Gottschalk (75) zu, der zuletzt eher mit kuriosen Auftritten für Gesprächsstoff sorgte. Diesmal ließ Simone die Figur eines Kaufhaus-Weihnachtsmannes in ihrer Lesung lebendig werden, bevor sie im Plausch mit dem Show-Gastgeber einen kleinen Einblick in ihr Jahr gab. Es sei sehr arbeitsreich gewesen, und gleich im Frühling sei ihr ein "ganz besonderer Mensch" begegnet, sagte sie – eine zarte Liebeserklärung an ihren Partner René M.

Hinter den Kulissen war der Auftritt ein Balanceakt: Simone steht derzeit für einen ZDF-Weihnachtsfilm vor der Kamera, die Probenzeit war knapp. Umso größer die Erleichterung nach der öffentlichen Generalprobe am Freitag, bei der sie bereits kräftigen Applaus einstrich. In den vergangenen Monaten hatte die Schauspielerin öfter betont, ihre Komfortzone gern bewusst zu verlassen – sei es auf dem Tanzparkett oder bei der glamourösen Adventsshow. Privat zeigte sie sich gelöst, sprach offen über ihr Glück mit René und ließ die festliche Bühne nicht wie Arbeit, sondern wie ein kleines persönliches Geschenk an ihre Fans wirken.

Anzeige Anzeige

RTL Simone Thomalla, "Let's Dance"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Simone Thomalla und ihr Freund René posieren, Juli 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025