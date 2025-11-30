"Klatschnass": Katie Price leidet unter Menopause-Therapie

Katie Price (47) hat in ihrem Podcast "The Katie Price Show" jetzt tief blicken lassen und ein ehrliches Gesundheitsupdate gegeben. Der Reality-TV-Star, der wegen seiner Wechseljahresbeschwerden eine Hormontherapie begonnen hat, sprach offen über die Wirkung der medikamentösen Behandlung: "Heute ist mein sechster Tag. Ich fühle mich krank, bin aufgebläht und sehr müde", erklärte sie. Seit sie die Hormonpräparate wie Gel für die Oberschenkel und Tabletten zu sich nimmt, leidet sie unter Übelkeit und Nachtschweiß, der sie regelrecht "klatschnass" aufwachen lässt. Sie berichtete, dass sie sich aktuell "schlechter" fühlt, aber "durchhält".

Neben der Menopause macht der 47-Jährigen auch ihr rätselhafter Gewichtsverlust seit Monaten zu schaffen. Erst kürzlich wurde sie wegen dieser Problematik im Krankenhaus untersucht und unterzieht sich regelmäßig Bluttests. "Ich weiß nicht, warum ich so abnehme", äußerte sie in ihrer Snapchat-Story und berichtete, dass selbst routinemäßige Blutabnahmen aufgrund ihrer schwierigen Venen zur Herausforderung werden. Aktuell muss sie auf eine weitere ausführliche Analyse warten, bei der neue Tests durchgeführt werden sollen.

Schon vor Monaten zeigte sich auch ihre Tochter Princess Andre (18) besorgt über die körperliche Verfassung ihrer Mutter. Während eines gemeinsamen Ausflugs wagte sich Katie damals auf ein Kinder-Spielseil. Die 18-Jährige rief ihr zu: "Deine Beine könnten brechen, Mum!" Wie die Reality-TV-Darstellerin später auf der Plattform berichtete, habe sie diesen Kommentar mit Humor genommen. Trotzdem wurde deutlich, dass sich ihre Tochter sorgt – insbesondere wegen der auffällig schlanken Figur, die in den sozialen Netzwerken immer wieder diskutiert wurde.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023