Penetrantes Husten: Fans genervt von Stefan Raab im TV-Duell

Stefan Raab (59) hat am Samstagabend in der RTL-Show "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig (57) die nächste Live-Runde bestritten – und sich dabei buchstäblich zum Sieg gehustet. In den Kölner TV-Studios trat das Entertainer-Duo gegen Kandidat Damian, einen Gesundheitscoach aus Mehring an der Mosel, an. Moderiert und kommentiert wurde das Spektakel um satte 500.000 Euro von Elton (54). Doch statt gut unterhalten, fühlten sich zahlreiche Zuschauer eher genervt: Stefans penetrantes Husten war beinahe durchgehend zu hören, was es laut einiger Kommentare auf X selbst eingefleischten Fans schwer machte, die Show zu genießen.

Los ging das TV-Duell mit einer schweißtreibenden Aufgabe: Aus Stäben, Klebeband und Seilen sollten in Rekordzeit Brücken gebaut werden. Stefan keuchte, hustete, blieb aber dran – und holte prompt die Bestzeit für sein Team. Danach wurde gesucht, geschätzt und gezielt: Auf Wimmelbildern mussten versteckte Objekte gefunden und vorgegebene Längen möglichst exakt eingeschätzt werden. Punkt um Punkt zogen Stefan und Bully davon, vor dem letzten Spiel stand es 16:9. Gleichzeitig wurde der Husten lauter und länger. Auf X häuften sich Kommentare wie "Kann dem mal jemand ein Bonbon geben?" oder "Diese Husterei von Stefan ist aber auch nicht in Ordnung". Auch im Studio blieb es nicht unbemerkt. Elton stellte trocken fest: "Stefan hat Hüsterchen", worauf Stefan entgegnete: "Ja, aber erst, seitdem ich mich so angestrengt habe bei dem Spiel". Das Finale verlangte dann Feingefühl: Drei Kugeln mussten so geworfen werden, dass sie in drei Löchern eines Holzbretts landen. Der Clou gelang nur Stefan, der damit das Duell entschied. Kandidat Damian, fit und kämpferisch, ging am Ende leer aus.

Doch auch ohne "Hüsterchen" sorgt Stefan seit seinem TV-Comeback bei RTL für viel Gesprächsstoff. Während in den Medien über Quoten und Erwartungen gestritten wird, setzt der Produzent auf vertraute Gesichter und Dynamiken. Mit Elton steht ein langjähriger Weggefährte an seiner Seite, der Stefan schon zu "TV total"-Zeiten mit Humor und Sportsgeist als Sparringspartner den Rücken freihielt. Bully, mit dem Stefan nun Seite an Seite in Challenges antritt, bringt zusätzliche Leichtigkeit ein, die man von gemeinsamen Comedy-Events kennt. Was ihn privat bewegt, behält Stefan seit jeher gern für sich. Bekannt ist nur, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab in "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", 29.11.2025

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton, Bully Herbig und Stefan Raab bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" am 29.11.2025

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025