Emily Watson wird mit dem Richard-Harris-Preis ausgezeichnet

Emily Watson (58) wird bei den kommenden British Independent Film Awards (BIFAs) mit dem prestigeträchtigen Richard-Harris-Preis ausgezeichnet. Die Schauspielerin bekommt die Auszeichnung, die einem herausragenden Beitrag zum britischen Film gewidmet ist. In einem Statement zeigte sich Emily bewegt: "Ich bin begeistert und zutiefst geehrt, diesen Preis zu erhalten." Die Verleihung des Preises, der seit 2002 vergeben wird, findet am 30. November im Roundhouse in London statt.

Der Preis wurde nach dem legendären Schauspieler Richard Harris (†72) benannt und ehrt jährlich eine Persönlichkeit, die die britische Filmindustrie nachhaltig geprägt hat. Emily betonte in ihrem Statement, welch großes Privileg es war, Zeit mit Richards’ Sohn Jared verbracht zu haben. "Ich hatte das große Privileg, mit Jared als Schauspieler und Erzähler Zeit zu verbringen und aufregende, wilde Geschichten über seinen Vater und die Kraft, die er war, zu hören. Ich bin der Familie Harris so dankbar, dass sie an mich gedacht hat. Wirklich eine Ehre. Danke, BIFA", verkündete Emily. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Größen wie Daniel Day-Lewis (68), Julie Walters (75), Samantha Morton (48) und Riz Ahmed, ebenso wie Stephen Graham und Kristin Scott Thomas.

Emily brilliert sowohl im Theater als auch auf der Leinwand und hat sich über Jahre hinweg als feste Größe der Filmwelt etabliert. Bekannt wurde sie durch Filme wie "Breaking the Waves", "Hilary & Jackie" oder "Gosford Park". Im Jahr 2015 wurde ihr der Order of the British Empire verliehen. Zuletzt machte sie mit ihrer Rolle in "Dune: Prophecy" auf sich aufmerksam.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Watson, New York Comic Con 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Darsteller Richard Harris

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Watson, Schauspielerin

Passt Emily Watson für euch perfekt in die Riege der Richard-Harris-Preisträger? Total – sie ist seit Jahren eine Bank im britischen Kino. Sie ist großartig, aber andere hätten vielleicht noch vorher dran sein können. Ergebnis anzeigen