Ehe mit Zsa Zsa Gabor war "ein Job" für Frédéric von Anhalt

Frédéric von Anhalt (82) schaut offen auf seine Ehe mit Zsa Zsa Gabor (†99) zurück. Im Promiflash-Interview erinnert sich der Geschäftsmann an die Anfänge an der Seite der Hollywood-Ikone. "Das war nicht so einfach, als ich 1982 im Hause Gabor ankam. Das war ein Job, das war ganz hart", sinniert er und ergänzt rückblickend: "Ich war der erste Deutsche, der im Haus war. Zsa Zsa war achtmal verheiratet vor mir, aber hier war ich der erste Deutsche."

Warum das aus seiner Sicht funktioniert hat, fasst Frédéric knapp zusammen: "Es hat wegen meiner deutschen Disziplin funktioniert. Das war die deutsche Disziplin, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Sonst hätte es nie funktioniert", erklärte er gegenüber Promiflash. Zudem betont Frédéric die Langlebigkeit ihrer Liebe – besonders im Vergleich zu ihren vorherigen Beziehungen: "Die längste Ehe vor unserer Ehe war vier Jahre und wir waren 33 Jahre verheiratet."

Der Unternehmer plaudert im Gespräch mit Promiflash auch über die späten Jahre mit der 2016 verstorbenen Schauspielerin. "Meine Frau ist zwei Monate vor ihrem 100. gestorben", erzählt Frédéric und behauptet, ihr hohes Alter habe sie mitunter einer guten Pflege zu verdanken. Er betont, wie aufmerksam er sie und auch ihre Mutter Jolie Gabor, die über 100 Jahre alt wurde, bis zum Schluss begleitete: "Ich hatte immer ein Auge darauf. Ich hätte auch oberflächlich sein und sagen können: 'Okay, ich schiebe euch ins Heim ab.' Habe ich aber nie gemacht", merkt er an. Frédéric war bereits seit den frühen Achtzigern an Zsa Zsas Seite und blieb es bis zu ihrem Tod.

Anzeige Anzeige

BEI/BEI/Shutterstock Prinz Frédéric von Anhalt und seine Frau Zsa Zsa Gabor

Anzeige Anzeige

Getty Images Frédéric Prinz von Anhalt, Unternehmer

Anzeige Anzeige

ActionPress Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt