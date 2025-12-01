Diese zwei Temptation-Kandidaten denken über Trennung nach

Bei Temptation Island V.I.P. ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt angelangt. Das zweite Lagerfeuer sät bei fast allen Kandidaten tiefe Zweifel an ihrer Beziehung. Insbesondere Vanessa Nwattu (25) hat es hart getroffen – ihr wurden Aufnahmen gezeigt, in denen ihr Verlobter Aleks Petrovic (34) sehr abwertend über sie spricht. Nach dem Lagerfeuer gesteht Vanessa unter Tränen: "Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall nicht gewünscht habe, war, ohne ihn hier rauszugehen. Dass ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigen muss, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, ist hart."

Später wird sie von den anderen Frauen so gut es geht wieder aufgebaut – dennoch steht sie vor großen, quälenden Fragen. Sie fragt sich, wie sie zu Hause vor ihren Liebsten das Gesicht bewahren soll, wenn sie weiter zu Aleks steht. "Selbst wenn ich es tun würde, ich mache mich zum größten Clown", ist sie sich sicher. Doch Vanessa ist nicht die Einzige, die für ihre Beziehung aktuell schwarz sieht. Auch Melissa Heitmann (29) hegt große Zweifel an einer gemeinsamen Zukunft mit Marwin Klute (28). "Das Ding ist, dass ich mir von Tag zu Tag immer bewusster werde, wie unglücklich ich mit der Situation bin", gesteht sie und fügt hinzu: "Die Frage ist, wird Marwin da etwas dran ändern oder nicht. Und das, was ich aktuell sehe, sagt mir, er tut es nicht."

Neben den Sorgen spukt Melissa auch ein anderes Thema durch den Kopf. Im Gespräch unter vier Augen vertraut sie sich schließlich Chiara Antonella (28) an und gesteht, dass sie immer mehr Interesse an dem Verführer Kevin findet. "Er ist halt schon mein Typ. Er sieht auch meinem Ex-Freund sehr ähnlich. Und er ist auch vom Charakter her top", gibt sie zu bedenken. Beim anschließenden Einzeldate mit dem Bochumer scheinen ihre Sorgen über ihre Beziehung mit Marwin wie weggewischt. Ob zwischen Melissa und Kevin tatsächlich der Funke übergesprungen ist, bleibt abzuwarten – Fans vermuten immerhin schon länger, dass diese Staffel ein abruptes Ende finden könnte.

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin Brenda wird von Vanessa, Chiara und Melissa getröstet

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute