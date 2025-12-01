Reality Awards 2.0? Trash-TV-Seite kürt beliebteste Promis

Große Neuigkeiten für Fans der Trash-TV-Szene! Während RTL die Reality Awards 2025 auf Eis gelegt hat, springt nun eine neue Plattform in die Bresche. Die Instagram-Seite realitys.shows.edits hat ihre eigenen Reality Awards ins Leben gerufen. In einem Post heißt es: "Die Reality Awards by realitys.shows.edits 2025 sind offiziell eröffnet. Ab jetzt entscheidet ihr, wer dieses Jahr wirklich geliefert hat." Trash-TV-Größen wie Anita Latifi (29), Pinar Sevim und Serkan Yavuz (32) rufen in einem Video dazu auf, in den Storys der Seite abzustimmen. Kategorien wie Newcomer des Jahres, Realityqueen des Jahres, größte Entwicklung des Jahres oder auch Trennung des Jahres stehen zur Wahl.

Besonders spannend: In der Kategorie "größte Entwicklung" können die User unter anderem für Laura Maria Lettgen (30), Ryan Wöhrl und Calvin Kleinen (33) abstimmen. Für die Kategorie "Trennung des Jahres" konkurrieren Promis wie Serkan und Samira Yavuz (32), Yeliz Koc (32) und Ex-Partner Jannik Kontalis (29) oder Raffaela und Jeremy von Temptation Island. Die Abstimmung findet ausschließlich über die Instagram-Story statt, sodass die Fans die Möglichkeit haben, direkt ihre Trash-TV-Favoriten nach vorne zu bringen.

Erst vor zwei Wochen hatte RTL mit der Absage seiner Preisverleihung für Wirbel gesorgt. Die Show feierte 2024 mit Sophia Thomalla Premiere und fiel bei vielen Fans durch. Im Netz war von einer "Fehlbesetzung" die Rede. "Sophia mal wieder ganz cringe, für mich eine Fehlbesetzung, sorry", schrieb ein User auf X. Auch der Striptease von Diogo Sangre (31) und Fabio De Pasquale (31) sorgte für jede Menge Fremdscham. "Die Reality Awards haben vor zwei Minuten angefangen und ich habe schon Gänsehaut vor cringe", lautete ein weiteres Urteil im Netz.

RTL Ein Teil der nominierten Realitystars der Reality Awards 2024

Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

