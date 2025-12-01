Jubiläum: Elton feiert sein "Wer weiß denn sowas?"-Comeback

Im April stand Elton (54) ein letztes Mal für Wer weiß denn sowas? vor der Kamera. Nun kehrt er zurück, denn es gibt etwas zu feiern. Am 30. Dezember feiert die Quizshow im Ersten ihr Jubiläum mit einer XXL-Ausgabe. Die lässt sich auch Elton nicht entgehen. Wie Quotenmeter berichtet, kehrt der Moderator aber nicht in seine gewohnte Rolle als Teamkapitän zurück, sondern wird zum ersten Mal selbst als Gast Fragen beantworten. An seiner Seite wird Bernhard Hoëcker (55) sitzen. Eine Nachricht, bei der Fans der Sendung sicher aufhorchen, denn die beiden traten zu Eltons Zeiten bei "Wer weiß denn sowas?" immer als ewige Gegner auf.

Gemeinsam treten Elton und Bernhard gegen das Team von Nachfolger Wotan Wilke Möhring (58) an. Durch die Show wird wieder Moderator Kai Pflaume (58) führen. Zur Feier des Tages wurden aber noch weitere Promi-Gäste angekündigt. Unter anderem soll Dieter Bohlen (71) vorbeischauen, ebenso wie die Schauspieler Tobias Moretti (66) und Mariele Millowitsch (70). Außerdem ist "heute-show"-Moderator Oliver Welke (59) mit von der Partie. Zu guter Letzt gibt es auch noch ein musikalisches Bonbon für die Fans: In der Jubiläumssendung werden die Band Heavytones, bekannt aus TV total, für Unterhaltung sorgen.

Im Frühjahr verließ Elton "Wer weiß denn sowas?" nach insgesamt zehn Jahren. Der Abschied stimmte den sonst so hartgesottenen TV-Star richtig emotional. "Danke für zehn unfassbar coole, schöne und lustige Jahre. Danke an das gesamte Team und ich meine auch das gesamte Team – egal, welcher Job", schrieb er sichtlich ergriffen in seiner Instagram-Story. In seiner letzten Sendung bekam Elton dann noch ein besonderes Andenken vom Team der Show. Unter Applaus wurde ihm ein Portrait von sich selbst überreicht, das über die Jahre seinen Stammplatz hinter dem Publikum gefunden hatte und nun mit dem 54-Jährigen mitgeht.

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Elton, deutscher TV-Moderator

Anzeige Anzeige

© ARD/MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

NDR/Matzen/ARD/UFA SHOW&FACTUAL Kai Pflaume und Elton beim "Wer weiß denn sowas?"-Abschied