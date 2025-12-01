Prinz Harry und Meghan zittern: Titelverlust durch William?

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) stehen laut Royal-Biograf Tom Bower (†86) vor einer ungewissen Zukunft. Der Experte äußerte sich im Gespräch mit Mirror zu den aktuellen Entwicklungen und warnte davor, dass die royalen Titel der Sussex-Familie bei einer Thronbesteigung von Prinz William (43) in Gefahr sein könnten. Vor allem Harry sei schockiert darüber gewesen, dass König Charles III. (77) seinem Bruder Andrew nach der Epstein-Affäre nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine Titel entzogen hatte. "Für Meghan und Harry sind diese Titel ein formidabler Vorteil, doch ihre fortwährenden Konflikte mit der königlichen Familie bringen sie in eine prekäre Lage", betonte Tom.

Eine wichtige Rolle spielt dabei nach wie vor das Interview mit Oprah Winfrey (71) aus dem Jahr 2021, das damals weltweit für Aufsehen sorgte. Meghan hatte darin schwere Anschuldigungen erhoben, die noch immer nachwirken. Laut Tom sei das Vertrauen der Royals nachhaltig erschüttert, und die Angst vor weiteren Enthüllungen, etwa in Form einer Memoirenveröffentlichung von Meghan, sei groß. Auch die Nutzung ihres Titels, etwa auf Grußkarten oder in Statements, die geschäftlich interpretiert werden könnten, sorgt für Spannungen. Eine mögliche Aberkennung der Titel sei jedoch keine einfache Entscheidung und werde vermutlich frühestens unter William diskutiert, erklärt der Biograf weiter.

Die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William galt einst als eng, doch die Entwicklungen der letzten Jahre haben eine spürbare Distanz geschaffen. Als Harry seinem Bruder einst von seiner Beziehung zu Meghan erzählte, reagierte dieser zunächst überrascht, zeigte sich aber offen. William und seine Frau, Prinzessin Kate (43), hatten damals sogar selbst die Serie Suits verfolgt, in der Meghan jahrelang eine Hauptrolle spielte. Doch seit den verschiedenen Skandalen rund um die Sussexes und der Veröffentlichung von Harrys Memoiren scheint das Verhältnis zwischen den Brüdern nachhaltig angespannt zu sein. Ob eine Aussöhnung jemals möglich wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Meghan und Prinz Harry beim Royal British Legion Festival of Remembrance, London, 9. 11. 2019.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018