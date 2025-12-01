Der Low-Budget-Hit "Sunray" stürmt die Prime-Video-Charts

Bei Prime Video sorgt gerade ein Underdog für Furore: Der Low-Budget-Actionthriller "Sunray: Fallen Soldier" hat sich still und leise in die Herzen der Streamer geschlichen und steht aktuell auf Platz zehn der Prime-Video-Charts. Der Film mit Tip Cullen als heimkehrendem Ex-Soldaten setzt auf klare Kante: kompromisslose Action, hohes Tempo und eine Geschichte, die unter die Haut geht. Die Handlung folgt einem Vater, der nach dem unfreiwilligen Drogentod seiner Tochter die Verantwortlichen sucht – und findet. Zu sehen gibt es den packenden Rachetrip exklusiv bei Prime Video, wo das Publikum den Titel mit starken Bewertungen belohnt und ihn zum Geheimtipp des Monats macht.

Im Kern erzählt "Sunray: Fallen Soldier" die Rückkehr eines traumatisierten Veteranen, der in der Heimat nicht zur Ruhe kommt. Entfremdet von der alten Welt, ringt er mit den Nachwirkungen seiner Einsätze, bis ein persönlicher Schicksalsschlag alles verändert. Dann wird aus Schmerz Entschlossenheit – und aus Trauer der Auslöser für einen erbarmungslosen Feldzug gegen jene, die am Tod der Tochter beteiligt sind. Hinter der Kamera stehen James Clarke und Daniel Shepherd, die mit "Sunray" ihr Regiedebüt geben.

Die Regisseure Clarke und Shepherd setzen auf rohe, unmittelbare Bilder statt auf Hochglanz – ein Ansatz, der zur Entstehungsgeschichte passt: Finanziert wurde das Projekt teilweise per Crowdfunding, wie begeisterte Zuschauer auf Rotten Tomatoes berichten. Auf der Plattform punktet der Titel mit einem starken Publikumswert und Kommentaren wie "Ein sehenswerter Film, actiongeladen" und "Ich hätte mir diesen Film nur zu gern im Kino angesehen!". Zudem loben die Fans besonders die "großartige Wendung am Ende".

Imago Tom Leigh und Tip Cullen in "Sunray: Fallen Soldier" (2024)

Imago Saskia Rose in einer Szene aus "Sunray: Fallen Soldier" (2024)

Imago Tip Cullen, Tom Leigh, Steven Blades und Luke Solomon auf dem Filmplakat zu "Sunray: Fallen Soldier"

