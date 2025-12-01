Mary Cosby reflektiert düstere Beziehung mit ihrer Mama (†)

Mary Cosby, bekannt aus der Serie The Real Housewives of Salt Lake City, hat offen über die schwierige Beziehung mit ihrer Mutter Rosalind Cazares gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin People erzählte Mary, dass ihre Mutter im Januar 2025 allein verstorben sei. Während dieser Zeit befand sich die TV-Bekanntheit mitten in den Dreharbeiten zur sechsten Staffel der Realityshow. Der Tod ihrer Mutter habe bei ihr gemischte Gefühle hinterlassen. "Es war wie eine Last, die von mir genommen wurde", erklärte die 53-Jährige. Besonders tragisch sei, dass ihre Mutter vor ihrem Tod offenbar längere Zeit ohne Sauerstoffzufuhr zum Gehirn geblieben sei. "Wie du lebst, so gehst du", reflektierte Mary über die Umstände des Todes.

Der Konflikt zwischen Mary und ihrer Mutter hatte sich über viele Jahre hinweg aufgebaut und belastete die Familie erheblich. Sie berichtete, dass ihr Elternteil versucht habe, sie zu kontrollieren und oft urteilend auftrat. Besonders schwierig sei es geworden, nachdem ihre Großmutter im Jahr 1997 verstorben war. Rosalind habe sich an deren Kleidung und Schmuck bedient, was bei Mary Unverständnis auslöste. Die Situation verschärfte sich weiter, als der Fernsehstar die Kirche seiner Großmutter übernahm und seinen Stiefgroßvater heiratete. Zu allem Überfluss habe Rosalind wöchentlich Artikel im Lokalblatt veröffentlicht, in denen sie schlecht über ihre Tochter schrieb. "Es war eine dunkle Zeit", erinnerte sich Mary.

Trotz all der schwierigen Erlebnisse äußerte sich Mary auch mit Nachsicht über ihre Mutter: "Ich hoffe, dass sie alles Wichtige mit dem Mann da oben geklärt hat." Gleichzeitig betonte sie, wie sehr diese Erfahrungen ihre eigene Rolle als Mutter geprägt haben. Für sie sei es entscheidend, ihrem Sohn zuzuhören und ihn in seinen Überzeugungen zu respektieren. Mary lebt nach dem Prinzip, dass sich gute Taten positiv auswirken, und versucht, stets Positives in die Welt zu tragen. Die Reality-Darstellerin bleibt trotz familiärer Widrigkeiten ein besonnener Mensch und setzt auf die Kraft des Glaubens und der Vergebung.

Anzeige Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, "Real Housewives"-Bakanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Cosby bei den Las Culturistas Culture Awards in Los Angeles, 17. Juli 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, TV-Bekanntheit