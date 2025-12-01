Laura oder Selina? Für sie entscheidet sich Bauer Friedrich

Bei Bauer sucht Frau müssen schwere Entscheidungen getroffen werden. Ackerbauer Friedrich Dieckmann hatte sich gleich zwei Hofdamen zur Hofwoche eingeladen: die Studentin Selina und die Lehrerin Laura. Doch nun muss eine von ihnen den traditionsreichen Hof im Kreis Soest verlassen. Zu diesem Anlass lädt Friedrich zum gemütlichen Picknick im Heu ein, samt Obstsalat und Aperol Spritz – dennoch spüren Laura und Selina sofort, dass hier etwas nicht stimmt. "Ich hab ein komisches Bauchgefühl. Er verhält sich komisch", merkt Laura an. Friedrichs Entscheidung ist jedoch getroffen. Der 29-Jährige betont: "Beide Frauen sind unfassbar toll, aber mein Herz hat sich da ein Stück weit festgelegt."

Er will zunächst mit Laura unter vier Augen sprechen und schickt Selina für einen Augenblick weg. Die Hamburgerin scheint zu ahnen, was ihr blüht, und gibt zerknirscht zu: "Ich hätte mir gewünscht, dass er es einfach kurz und schmerzlos macht – wie ein Pflaster abreißen. Bisschen doof." Friedrich erzählt Laura indessen, dass er bei ihr das gewisse Kribbeln spürt und sie gerne näher kennenlernen würde. "Wenn du mich anguckst, das ist von einer anderen Welt, ehrlich", schwärmt er. Die beiden strahlen sich an und umarmen sich innig – doch dann steht noch das Gespräch mit Selina an.

Im Zwiegespräch lobt Friedrich Selina als "humorvoll" und "liebevoll", macht jedoch deutlich, dass er an Laura mehr Interesse hat. "Mein Herz ist am Ende das, was entscheidet – und das ist mehr bei Laura", gibt er zu. Selina nimmt die Nachricht, dass es für sie und den beliebten "Bauer sucht Frau"-Rekordhalter nicht weitergeht, nicht gut auf. Ihr kommen die Tränen, und sie dreht sich von Friedrich und der Kamera weg. "Richtig sche*ße gerade", schluchzt die 25-Jährige. Als der naturbegeisterte Nordrhein-Westfale trotzdem versucht, ihr Trost zu spenden, steht sie unvermittelt auf und flüchtet wortlos vor der Situation. Friedrich reagiert betroffen: "Dass das jetzt gerade so geendet ist, das tut mir natürlich besonders weh. Ich möchte grundsätzlich keine Frau zum Weinen bringen."

RTL / Stefan Gregorowius Laura, Friedrich und Selina von "Bauer sucht Frau", 2025

Instagram / friedrich_dieckmann Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

RTL Laura und Friedrich, "Bauer sucht Frau", 2025