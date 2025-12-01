Nach Geburt: Vanessa Hudgens genießt Wochenbett im Pyjama

Vanessa Hudgens (36) schwelgt sichtlich in ihrer neuen Rolle als zweifache Mutter. Nur einen Tag nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit Ehemann Cole Tucker (29) teilte die Schauspielerin einen entspannten Moment aus ihrem Zuhause. "Den ganzen Tag im Pyjama – das ist der Vibe", schrieb Vanessa am 30. November auf Instagram und zeigte sich auf einem Selfie in bequemen Klamotten mit locker zusammengesteckten Haaren. Die Geburt des Babys fand am 29. November statt, wie die 36-Jährige in einem emotionalen Post bestätigte: "Nun... ich habe es geschafft. Habe nochmal ein Baby bekommen!!!"

Bereits während der Schwangerschaft hatte Vanessa offen über die Vorfreude auf ihr zweites Kind gesprochen, das die kleine Familie nun komplett macht. Ihre humorvolle Art behielt sie auch nach der Geburt bei. In einer Instagram-Story scherzte sie über eine kleine Nebenwirkung der Anstrengungen: "Geburt: Babys und Blutgefäße platzen lassen, lol", schrieb sie und zeigte ein Foto eines geplatzten Blutgefäßes in ihrem Auge. Für die ehemalige "High School Musical"-Darstellerin und den Profi-Baseballspieler ist dies bereits das zweite gemeinsame Kind, nachdem sie im Juli 2024 ihr erstes Baby willkommen hießen.

Vanessa und Cole lernten sich 2020 während einer virtuellen Meditationssitzung kennen und waren seitdem unzertrennlich. Im Februar 2023 bestätigte das Paar seine Verlobung, und nur wenige Monate später folgte die Hochzeit. Vanessa hatte in der Vergangenheit erklärt, dass sie immer geglaubt hatte, um die Mitte 30 Kinder zu bekommen, und scheint mit diesem Lebensabschnitt rundum zufrieden zu sein, wie US Magazin berichtet. Die Geburtstage der beiden Kinder liegen nah beieinander, was Vanessa jetzt eine intensive, aber auch erfüllende Zeit mit ihrer Familie verschafft. Für ihre Fans bleibt sie dabei ein Vorbild, das die Herausforderungen des Mutterseins mit einer positiven Einstellung meistert.

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens genießt ihr Wochenbett im Pyjama

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025