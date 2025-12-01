So "verliebte" sich Jamie Lee Curtis in Co-Star Emma Mackey

Jamie Lee Curtis (67) hat verraten, dass sie sich am Set ihres neuen Films "Ella McCay" in ihre Co-Darstellerin Emma Mackey (29) verliebt hat – natürlich im übertragenen Sinne. Die Schauspielerin erklärte gegenüber Hello!, dass sie Emma bereits bei ihrem ersten Treffen mit Regisseur James L. Brooks sofort ins Herz geschlossen habe. "Emma ist ein wunderschöner Mensch, und ich habe mich ehrlich gesagt in sie verliebt", sagte Jamie Lee. Bei der London-Premiere am Montagabend hielt sie das auch nicht geheim, umarmte Emma herzlich und posierte vertraut mit ihr für die Kameras. In dem Politdrama, das im Dezember in die Kinos kommt, spielt Emma eine aufstrebende Politikerin, deren Tante Helen – verkörpert von Jamie Lee – sie beschützt und unterstützt.

Jamie Lee lobte ebenfalls ihren Co-Star Jack Lowden, der in "Ella McCay" Emmas Ehemann spielt. Trotz seiner Rolle als unsympathischer Charakter im Film habe er hinter der Kamera einen völlig anderen Eindruck hinterlassen. "Jack Lowden… er ist so ein gutaussehender Typ! Und er ist wirklich nett, auch wenn er so einen Blödmann spielt", erzählte die Schauspielerin lachend. Die herausragende Besetzung des Films wird unter anderem um Woody Harrelson (64), Rebecca Hall (43) und Ayo Edebiri (30) ergänzt. "Ella McCay" dreht sich um die Herausforderungen einer jungen Frau, die als Vizegouverneurin berufliche Ambitionen mit familiären Verpflichtungen in Einklang bringen muss.

Jamie Lee hat eine lange Geschichte darin, ihre jüngeren Kolleginnen zu fördern und zu unterstützen. Ein bekanntes Beispiel ist ihre Verbindung zu Lindsay Lohan (39), mit der sie 2003 zusammen in "Freaky Friday" spielte und diese Zusammenarbeit 2025 für das Sequel Freakier Friday wiederholte. Jamie Lee betonte im Gespräch mit People, wie wichtig es für sie sei, ein echtes, unterstützendes Verhältnis zu ihren Co-Stars aufzubauen. "Wenn du jemanden jung im Filmgeschäft triffst, musst du sicherstellen, dass er oder sie merkt, dass es echt ist." Diese Fürsorge scheint auch Emma am Set von "Ella McCay" gespürt zu haben, wie sie bestätigte: "Jamie ist wunderbar, warm und großzügig – sie sorgt dafür, dass sich jeder wohlfühlt."

Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York

Getty Images Emma Mackey, Schauspielerin

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Freakier Friday"