Kate Hudson und Ginnifer wollen kein "Fremd Fischen"-Sequel

Schlechte Nachrichten für Romcom-Fans: Kate Hudson (46) und Ginnifer Goodwin (47) haben im Podcast "Sibling Revelry" von Kate und ihrem Bruder Oliver Hudson (49) klargestellt, dass eine Fortsetzung von "Fremd Fischen" nicht in Sicht ist. In der Folge vom Montag sprachen die früheren Co-Stars darüber, warum das Sequel zur Kultkomödie praktisch unmöglich sei. Kate erzählte, sie werde auf roten Teppichen regelmäßig nach einer Fortsetzung gefragt und habe selbst lange gehofft. Doch die Hoffnung dämpften beide prompt – und gaben zu, dass der Zeitpunkt für eine Rückkehr als Darcy und Rachel verpasst sei.

Die Vorlage zum Film, Emily Giffins Roman "Fremd Fischen" ("Something Borrowed") von 2005, hatte mit "Something Blue" sogar schon das passende Anschlussbuch. 2016 hieß es von der Autorin laut Us Magazine, ein Drehbuch sei in der Mache. Nun aber macht Ginnifer eine klare Ansage: "Ich möchte jetzt nicht zurückgehen und 'Something Blue' machen." Kate pflichtete bei: "Ich meine, wir sind irgendwie zu alt." Ginnifer erinnerte an ihren 30er-Panik-Monolog im Film und schmunzelte: Bald werde sie 50, da brauche es eine Geschichte, die weiter hinten im Leben ansetzt.

Gleichzeitig schwärmte die "Why Women Kill"-Darstellerin von der anhaltenden Fanliebe – vor allem für die legendäre Tanzszene, die damals beinahe geschnitten worden wäre. Wie sehr die Szene bis heute lebt, erlebt die Schauspielerin sogar im Schulalltag ihrer Kinder. "Ich werde ständig wegen dieses Filmes angesprochen", verriet sie und erzählte, die Freundinnen ihrer Söhne Oliver und Hugo hätten die Choreografie einstudiert und sprächen sie auf dem Campus als "Mrs. Dallas" an.

Anzeige Anzeige

Imago Kate Hudson als Darcy und Ginnifer Goodwin als Rachel in "Fremd Fischen" (2011)

Anzeige Anzeige

Imago Kate Hudson und Ginnifer Goodwin im Film "Fremd Fischen"

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Ginnifer Goodwin in New York, November 2025