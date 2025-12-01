Ray Romano erklärt: Kein Reboot für "Alle lieben Raymond"

Zum 30. Jubiläum der Kult-Sitcom "Alle lieben Raymond" trafen sich Ray Romano, Patricia Heaton, Brad Garrett (65) und weitere Darsteller Anfang dieser Woche zu einem besonderen Wiedersehen. Die CBS-Sendung ließ die Fans jedoch mit einer klaren Nachricht zurück: Es wird kein Reboot der beliebten Serie geben. Ray Romano betonte direkt zu Beginn des Specials, dass es sich hierbei um ein einmaliges Treffen handle: "Das ist ein Wiedersehen. [...] Wir werden niemals ein Reboot machen, weil uns drei Darsteller fehlen, drei Familienmitglieder."

Seit dem Ende der Show im Jahr 2005 hat das Team drei geliebte Kollegen verloren: Doris Roberts, die jahrelang Rays Mutter Marie spielte, verstarb 2016. Schon 2006 verabschiedete sich Peter Boyle, der Rays Vater Frank darstellte, von der Bühne des Lebens. Besonders tragisch war der Tod von Sawyer Sweeten, der 2015 im Alter von nur 19 Jahren starb. Während des Wiedersehens stellte Ray klar: "Wir würden niemals versuchen, die Show ohne sie zu machen."

Ray feierte mit "Alle lieben Raymond" seinen großen Durchbruch. Kurz zuvor hatte er noch einen ganz anderen Job im Blick. Conan O'Brien (62) plauderte vor einigen Monaten in seinem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" aus: "Ray Romano wollte Monologautor für meine Show werden." Zu diesem Zeitpunkt gab es bei der Late-Night-Show zwar keine offene Stelle, doch der Rotschopf wollte den Komiker trotzdem kennenlernen. "Ich habe ihm einfach gesagt, dass seine Sachen großartig sind, wir aber keinen Platz für ihn haben. Nach dieser Erfahrung bekam er etwa ein Jahr später die Rolle in 'Alle lieben Raymond' und wurde zu einem der größten TV-Stars", erinnerte sich der Talkmaster.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ray Romano, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sawyer Sweeten, Madylin Sweeten und Sullivan Sweeten im April 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Alle lieben Raymond" bei den 55. Primetime Emmy Awards