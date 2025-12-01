Vin Diesel erinnert mit bewegenden Worten an Paul Walker

Am gestrigen Sonntag gedachte Vin Diesel (58) seines verstorbenen Freundes und Schauspielkollegen Paul Walker (†40), genau zwölf Jahre nach dessen tragischem Unfalltod. In einem bewegenden Post auf Instagram schrieb der "Fast & Furious"-Star: "Zwölf Jahre... Kein Tag vergeht... Vermisse dich." Diesem emotionalen Tribut fügte er tags zuvor eine weitere Nachricht hinzu: "Das Universum stellt weiterhin Engel an meine Seite. Ich weiß, dass du ein Teil davon bist… Eine ewige Bruderschaft. Liebe dich für immer." Auch Jordana Brewster (45), die in der Filmreihe Pauls große Liebe spielte, ehrte ihn. "12 Jahre ohne dich", schrieb sie in einem ihrer Beiträge.

Paul Walkers Tochter Meadow Walker (27), die ihren Vater seit seinem Tod regelmäßig in sozialen Medien würdigt, teilte zum Gedenken an ihn mehrere alte Fotos aus ihrer Kindheit. "12 Jahre ohne dich... Ich liebe dich für immer", schrieb das Model unter einen der Schnappschüsse, die sie mit ihrem Vater zeigen. Meadow war gerade 14 Jahre alt, als sie ihren Vater durch den Unfall verlor, wirkt aber seither in verschiedenen Projekten, wie der Paul Walker Foundation, an seinem Vermächtnis mit. Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Brian O'Conner in der beliebten Actionfilmreihe, genießt bis heute eine außergewöhnliche Präsenz in den Herzen seiner Fans und Kollegen.

Paul starb 2013 bei einem Verkehrsunfall in Kalifornien, als der Porsche, in dem er Beifahrer war, außer Kontrolle geriet und in Flammen aufging. Der Schauspieler hinterließ neben seiner Tochter Meadow auch eine beeindruckende Filmkarriere. Bis zu seinem Tod war er eine der zentralsten Figuren im "Fast & Furious"-Franchise. Fans dürfen sich allerdings darauf freuen, Pauls Charakter Brian O'Conner in der kommenden abschließenden Fortsetzung der Filmreihe wiederzusehen. Vin Diesel hatte erst im Sommer angedeutet, die Figur mit Hilfe moderner Technik erneut auf die Leinwand zu bringen, um Pauls Platz in der Reihe zu ehren.

Getty Images Vin Diesel und Paul Walker

Instagram / vindiesel Vin Diesel gedenkt Paul Walker mit diesem Bild.

Instagram / vindiesel Vin Diesel und Paul Walker